Αντώνης Πανούτσος: Από τις 15 Ιουλίου στον «Ευαγγελισμό» ο γνωστός δημοσιογράφος - Παραμένει διασωληνωμένος (vid)

Ο γνωστός αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος, νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, παρότι η είδηση για την υγεία του έγινε γνωστή σήμερα, ο Αντώνης Πανούτσος βρίσκεται στο νοσοκομείο περίπου έναν μήνα.

Σύμφωνα με το thetoc.gr, ο 78χρονος είχε μεταβεί στα Επείγοντα πριν από περίπου 25 ημέρες, καθώς παρουσίασε υψηλό πυρετό και έντονα συμπτώματα και οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Έκτοτε παραμένει στη ΜΕΘ του "Ευαγγελισμού", διασωληνωμένος και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Μέχρι στιγμής, αυτή είναι η εικόνα που έχει γίνει γνωστή για την πορεία της υγείας του, καθώς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες από το νοσοκομείο ή την οικογένειά του.

Ποιος είναι ο Αντώνης Πανούτσος

Ο Αντώνης Πανούτσος γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά και έχει καταγωγή από την Ύδρα. Έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας, με το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του διαδρομής να είναι συνδεδεμένο με τον αθλητικό Τύπο.

Στο πέρασμα των χρόνων συνεργάστηκε με αρκετά γνωστά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το "Φως των Σπορ", ο "Φίλαθλος", "Το Βήμα" και η "Sportday". Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στον ειδικό Τύπο, καθώς ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον χώρο της μοτοσυκλέτας και εργάστηκε σε σχετικά περιοδικά.

Μάλιστα, η ενασχόλησή του με τον χώρο της μοτοσυκλέτας δεν περιορίστηκε στη δημοσιογραφική αρθρογραφία. Ο ίδιος προχώρησε και στην έκδοση των περιοδικών "Μοτό" και "Οζ", διευρύνοντας έτσι την επαγγελματική του δραστηριότητα στον ειδικό Τύπο.

Παράλληλα με την έντυπη δημοσιογραφία, ο Πανούτσος απέκτησε σημαντική παρουσία και στην τηλεόραση. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, με τον οποίο παρουσίασε σειρά αθλητικών εκπομπών, μεταξύ αυτών και το "Tora Tora Tora" το 2002, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.