Μετά από 25 χρόνια στην Πρέμιερ η Κόβεντρι, από καλή σεζόν Μπέτις και Σοσιεδάδ

Για την πρώτη αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, η Άρσεναλ, η οποία κατέκτησε τον τίτλο μετά από 22 χρόνια, υποδέχεται την Κόβεντρι που επανέρχεται στην κατηγορία έπειτα από απουσία 25 ετών. Πρεμιέρα και στη LaLiga, με την ικανή Μπέτις να φιλοξενεί την υπολογίσιμη Σοσιεδάδ.

Η Άρσεναλ είναι αήττητη (8 νίκες) στα 10 τελευταία εντός με αντίπαλο την Κόβεντρι. Πιο πρόσφατη ήττα της από αυτήν στο Λονδίνο ήταν το 0-3 το 1993, στην πρεμιέρα και τότε του πρωταθλήματος.

Με τον Χρήστο Τζόλη βασικό, η Άρσεναλ νίκησε με 3-0 τη Μάντσεστερ Σίτι και κατέκτησε το Κομιούνιτι Σιλντ. Πρώτος αγώνας, πρώτο τρόπαιο για τον 24χρονο Έλληνα επιθετικό, ο οποίος έπειτα από τις Νόριτς, Τβέντε, Ντίσελντορφ και Κλαμπ Μπριζ, αγωνίζεται πλέον στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Στα τρία τελευταία φιλικά της έχασε 3-1 από την Μπέτις, 3-2 από την Ντόρτμουντ και ήρθε 1-1 με την Κόμο. Η Κόβεντρι από την πλευρά της νίκησε με 3-1 την Εσπανιόλ και 2-0 τη Μονακό στα δύο δυνατά της τεστ μέσα στον μήνα. Στον πάγκο της παραμένει ο Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος στην πρώτη του χρονιά την οδήγησε στα πλέι οφ της Τσάμπιονσιπ και στη δεύτερη στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της κατηγορίας και την άνοδο στην Πρέμιερ έπειτα από 1/4 του αιώνα. Το να συνεχίσει να βρίσκει δίχτυα όπως έκανε στα φιλικά, σε συνδυασμό με το να δεχτεί γκολ από την πρωταθλήτρια, προσφέρεται σε υψηλή τιμή.

Την 7η σεζόν του στον πάγκο της Μπέτις ξεκινάει ο Μάνουελ Πελεγκρίνι, ο οποίος την οδήγησε στο Τσάμπιονς Λιγκ για πρώτη φορά μετά από μία 20ετία. Αυτό ήταν απόρροια της 5ης θέσης που κατέκτησε πέρσι, εμφανίζοντας τις λιγότερες ήττες (8) μετά από τις δύο πρωτοπόρους, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης (από 6). Είχε παράλληλα και τις περισσότερες ισοπαλίες στη λίγκα, 15 σε 38 παιχνίδια. Η Σοσιεδάδ τερμάτισε στη 10η θέση, με απολογισμό 11-13-14 και με ένα σερί 8 αγωνιστικών χωρίς νίκη, με το οποίο έκλεισε τη σεζόν. Σε αυτό συνέβαλε ωστόσο και το ότι είχε κατακτήσει ήδη το Κύπελλο, απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, επομένως δεν πίεσε καταστάσεις. Θα δώσει έτσι το παρών στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ μετά από απουσία ενός έτους από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον πάγκο της παραμένει ο 48χρονος Αμερικανός Πελεγκρίνο Ματαράτσο.

Επιτυχημένη η περσινή σεζόν για τις Μπέτις και Σοσιεδάδ, οι οποίες στα μέσα Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Δεν είναι απίθανη η μοιρασιά στο πρώτο τους επίσημο παιχνίδι τους, με το «Χ» να έχει εμφανιστεί στις 4/9 πιο πρόσφατες συγκρούσεις τους.

161. ΑΡΣΕΝΑΛ - ΚΟΒΕΝΤΡΙ G 2,32

163. ΜΠΕΤΙΣ - ΣΟΣΙΕΔΑΔ Χ 3,50