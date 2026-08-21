Μεσίνα για NBA Europe: «Δεν είναι σαφές τι περιλαμβάνει το μοντέλο»

Ο Ετόρε Μεσίνα σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο NBA Europe, τονίζοντας πως ακόμα υπάρχουν ασάφειες για τη νέα διοργάνωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «adnkronos»:

«Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σαφείς για το τι πραγματικά περιλαμβάνει αυτό το μοντέλο.

Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που θέλουν να συμμετάσχουν και όλες οι ομάδες που φιλοδοξούν να συμμετάσχουν ονειρεύονται να κερδίσουν πολλά χρήματα, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να ξοδέψεις πολλά για να πλησιάσεις έστω και κοντά.

Και όπως σε όλες τις επιλεκτικές, υψηλού επιπέδου διοργανώσεις, στο τέλος θα υπάρχουν κάποιοι που θα χαρούν να συμμετάσχουν, ενώ άλλοι θα είναι λίγο εξαντλημένοι έχοντας προσπαθήσει και αποτύχει».