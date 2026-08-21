«Κλείδωσε» ο πενταήμερος καύσωνας: Οι δύσκολες μέρες και οι περιοχές που θα δοκιμαστούν

Σε τροχιά παρατεταμένης ζέστης μπαίνει η χώρα τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να φτάνει κατά τόπους τους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

Το θερμό κύμα αναμένεται να διατηρηθεί περίπου για μία εβδομάδα, με το πιο έντονο διάστημα να εντοπίζεται από το Σάββατο 23 έως και την Τετάρτη 26 Αυγούστου, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Παρότι δεν αναμένεται να σημειωθούν θερμοκρασίες που θα καταρρίψουν ιστορικά ρεκόρ, η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές.

Το Σάββατο αναμένεται να είναι μία από τις θερμότερες ημέρες του κύματος. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες προβλέπεται να καταγραφούν στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία.

Στις περιοχές αυτές ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 38 - 40 βαθμούς, ενώ κατά τόπους δεν αποκλείεται να αγγίξει ή να ξεπεράσει οριακά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Σημαντικό ρόλο στην άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται να διαδραματίσουν και οι βορειοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν καταβατικά, ενισχύοντας τη ζέστη κυρίως στα ανατολικά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες

Παράλληλα με τις υψηλές θερμοκρασίες, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να αυξηθεί και η αστάθεια. Τοπικές μπόρες ενδέχεται να εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά, ενώ την Κυριακή αυξάνονται οι πιθανότητες για σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία, πάντως, δεν αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά. Την Κυριακή ο υδράργυρος θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές να πλησιάζουν τους 40 βαθμούς και κατά τόπους να τους ξεπερνούν οριακά.

Οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 5-6 μποφόρ, διατηρώντας παράλληλα τις συνθήκες αστάθειας στην ηπειρωτική χώρα.

Η αναλυτική πρόγνωση για το Σάββατο

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις έως 3μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούντοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα ανατολικάθα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 με 39 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θασημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια από νότιες διεθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 και, τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 και στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36, τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ethnos.gr