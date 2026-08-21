«Guest» εμφάνιση - έκπληξη του Μπατίστ στην προπόνηση της Εθνικής - Χαμόγελα και αγκαλιές με πρώην συμπαίκτες

Ο Μάικ Μπατίστ έκανε εμφάνιση - έκπληξη στην προπόνηση της Εθνικής ομάδας στο ΟΑΚΑ, με τον Αμερικανό άσο να συναντά ξανά παλιούς φίλους και συμπαίκτες.

Ο Μάικ Μπατίστ έφτασε στην Αθήνα πριν λίγα 24ωρα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, με τον πρώην παίκτη των «πρασίνων» να εντάσσεται στο προπονητικό επιτελείου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Αμερικανός άσος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο ΟΑΚΑ και δεν έχασε την ευκαιρία να δώσει το παρών στην προπόνηση της Εθνικής ομάδας, που συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των «παραθύρων» του Αυγούστου με Ουκρανία και Ισπανία.

Ο Μπατίστ συναντήθηκε ξανά με παλιούς συμπαίκτες και φίλους ανάμεσά τους φυσικά και ο Βασίλης Σπανούλης, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό. Ο Μπατίστ αγκαλιάστηκε με όλους όπως επίσης και με τον Νικ Καλάθη και τον Κώστα Τσαρτσαρή με τους οποίους ήταν επίσης συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό.

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