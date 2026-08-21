Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα στο X ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ.

«Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας σχετικά με την επίθεση σε διεθνή ύδατα εναντίον των ακτιβιστών του Στολίσκου (…) και σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου 2026 κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αφέκ Μόσκοβιτς για “γενοκτονία”, το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρές αγγελίες με σκοπό την διεθνή σύλληψή τους», ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οι οποίες συνδέονται με περιστατικό στο οποίο ενεπλάκησαν ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ.

Ο Γκιουρλέκ ανέφερε ότι οι δικαστικές διαδικασίες για την υπόθεση συνεχίζονται ενώπιον του 11ου Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Η υπόθεση, η οποία έχει καταχωριστεί με αριθμό φακέλου 2026/108, αφορά 35 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων ο Νετανιάχου και ο Μόσκοβιτς.

Το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να κινήσει τις διαδικασίες ώστε η Interpol να εκδώσει Ερυθρές Αγγελίες (Red Notices) για τους δύο κατηγορούμενους, ενώ τα σχετικά έγγραφα έχουν επίσης διαβιβαστεί στο υπουργείο Εξωτερικών.

Εντάλματα σύλληψης για την κατηγορία της γενοκτονίας



Σύμφωνα με τον Γκιουρλέκ, τα εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον Μόσκοβιτς εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου 2026, για κατηγορίες που σχετίζονται με γενοκτονία.

Η υπόθεση αφορά μια φερόμενη ένοπλη επέμβαση εναντίον αμάχων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα σε διεθνή ύδατα, καθώς και τη μετέπειτα κράτηση ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο.

Οι τουρκικές αρχές δήλωσαν ότι η έρευνα συνδέεται επίσης με την κατάληψη του στολίσκου και την κράτηση ακτιβιστών που επιχειρούσαν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Πολλαπλές κατηγορίες εις βάρος των κατηγορουμένων

Οι κατηγορίες στην υπόθεση περιλαμβάνουν:

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

γενοκτονία,

διακεκριμένη παράνομη στέρηση ελευθερίας,

εκ προθέσεως πρόκληση σωματικής βλάβης,

βασανιστήρια,

φθορά περιουσίας,

διακεκριμένη ληστεία και

αεροπειρατεία ή κατάληψη μέσων μεταφοράς.

Ο Γκιουρλέκ δήλωσε ότι οι διαδικασίες κατά των κατηγορουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να επιδιώκει νομικά μέτρα σε σχέση με την υπόθεση.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό και να λαμβάνει μέτρα ώστε όσοι κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας να λογοδοτήσουν.

Πηγή: news247.gr