Ολυμπιακός: Πέρασε από εργομετρικά και ιατρικά το πρώτο γκρουπ παικτών

Το πρώτο γκρουπ των παικτών του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε τις εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις ενόψει της προετοιμασίας.

Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάισον Ουόρντ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Γιώργος Μπουρνελές ήταν οι πρώτοι που υποβλήθηκαν στον απαραίτητο έλεγχο πριν οι «ερυθρόλευκοι» μπουν στο κομμάτι του χτισίματος της νέας σεζόν.

Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ζαν Μοντέρο, Εμπάι Εντιάι και Σάσα Βεζένκοφ απουσίασαν λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές τους ομάδες.

Υπενθυμίζουμε πως απουσίασε ο Τόμας Ουόκαπ, με τον Ολυμπιακό να τον καλεί σε απολογία.