Προγνωστικά Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ: Στην Ανδαλουσία είναι αλλιώς

Η Μπέτις υποδέχεται τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της La Liga.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά ποδοσφαίρου για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Ρεάλ Μπέτις

Η Μπέτις προέρχεται από μία ιστορική σεζόν, καθώς εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League και επέστρεψε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έπειτα από 21 χρόνια. Καθοριστική είναι η παρουσία του 72χρονου Μανουέλ Πελεγκρίνι, ο οποίος έχει παρουσιάσει σημαντικό έργο, οδηγώντας την ομάδα στον τελικό του Conference League το 2025 και στα προημιτελικά του Europa League το 2026.

Ανάλυση Ρεάλ Σοσιεδάδ

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την προηγούμενη σεζόν, κατακτώντας το Κύπελλο Ισπανίας μετά τη νίκη απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης στον τελικό. Ο Πελεγκρίνο Ματαράτσο άλλαξε την αγωνιστική εικόνα των Βάσκων, οδηγώντας τους από τη ζώνη του υποβιβασμού στην πρώτη δεκάδα της La Liga και τελικά στην κατάκτηση ενός τίτλου.

Δείτε τα προγνωστικά Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ!

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