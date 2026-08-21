Μάλι: Η ζωή του απόλυτου αουτσάιντερ

Στο μυαλό των φιλάθλων το Μάλι θα έφτανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως μια ομάδα που θα ήταν ευρέως αναμενόμενο να πέσει στο πρώτο κιόλας εμπόδιο.

Το γεγονός ότι του έτυχε και μια δύσκολη κλήρωση στον Όμιλο έχει εντείνει τον ρόλο του ως αουτσάιντερ. Μόνο που το Μάλι γνωρίζει τι χρειάζεται για να κερδίσει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά συνέπεια, το πάρει αψήφιστα μπορεί να το μετανιώσει. Υπάρχει πιθανότητα το Μάλι να κάνει υπέρβαση καθώς δεν κουβαλάει το βάρος των προσδοκιών ούτε νιώθει κάποια ιδιαίτερη πίεση να πέφτει στους ώμους του.

ΠΩΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ

Το Μάλι προκρίθηκε από το Προκριματικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Γουχάν, όχι μόνο νικώντας το Νότιο Σουδάν, αλλά και με μία εντυπωσιακή νίκη εναντίον της Τσεχίας. Λίγο έλειψε μάλιστα να νικήσουν και τη Βραζιλία. Αυτές οι τρεις εμφανίσεις αποτελούν καλό οιωνό για το Βερολίνο.

Τα αποτελέσματα:

1η αγωνιστική: Κίνα 81-68 Μάλι (Ήττα)

2η αγωνιστική: Μάλι 77-64 Τσεχία (Νίκη)

3η αγωνιστική: Βέλγιο 81-50 Μάλι (Ήττα)

4η αγωνιστική: Μάλι 73-76 Βραζιλία (Ήττα)

5η αγωνιστική: Νότιο Σουδάν 74-97 Μάλι (Νίκη)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ:

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 3

Τελευταία συμμετοχή: 2022 (11η)

Καλύτερη θέση: 11η (2022):

Θέση στο βάθρο: Καμία

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 18η

ΤΟ ΜΑΛΙ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.

Ολες οι παίκτριες του Μάλι που αγωνίστηκαν στο Σίδνεϊ πριν από τέσσερα χρόνια, θα υπάρχει ένα πολύ δυνατό deja vu, καθώς, όπως και τότε, θα ξεκινήσουν τους αγώνες τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Ιαπωνίας. Κι αυτή θα είναι μία μάχη δύο εντελώς διαφορετικών μπασκετική στυλ, με το Μάλι να προσπαθεί να αξιοποιήσει στο έπακρο την επιβλητική φίζικαλ δυνατότητα του. Τα παιχνίδια εναντίον Ισπανίας και Γερμανίας θα είναι τεράστιες δοκιμασίες, αλλά δεν μπορείς να αποκλείσεις 100% μια νίκη-σοκ για τις Αφρικανές αν σουτάρουν καλά.

Αγώνες Φάσης Ομίλων

Ιαπωνία - Μάλι (4 Σεπτεμβρίου)

Μάλι - Ισπανία (5 Σεπτεμβρίου)

Γερμανία - Μάλι (7 Σεπτεμβρίου)

ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Η Σίκα Κονέ είναι γνωστή ως μία από τις πιο ταλαντούχες παίκτριες στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου μπάσκετ αναφορικά με την παρουσία και την αποτελεσματικότητα της στα διεθνή τουρνουά της FIBA. Από τα νεανικά χρόνια της, ήταν μια μηχανή των ριμπάουντ και μία πολύ επικίνδυνη επιθετική απειλή για τον αντίπαλο. Θα είναι φυσικά, και πάλι στο επίκεντρο.

Η Μαϊμούνα Χαϊντάρα είναι μια παίκτρια που τα καταφέρνει όλα σε ηλικία μόλις 22 ετών. Και εξακολουθεί να ωριμάζει. Ήταν η καλύτερη παίκτρια του Μάλι στο Προκριματικό Τουρνουά, σε όρους efficiency, σε πόντους και κλεψίματα. Θέλει να έχει πάντα ουσιαστική συμμετοχή στα παιχνίδια και σπάνια μένει αδρανής. Αποτελεί σημαντικό «X-Factor» για το Μάλι επειδή όταν είναι συγκεντρωμένη, λόγω της δύναμής της, δυσκολεύονται να την χειριστούν οι αντίπαλες άμυνες.

Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ

Ο φόβος για το Μάλι είναι μία από τις δύο μεγάλες παίκτριές της να παρουσιαστεί κάτω του μετρίου ή ότι δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από την άμυνα των αντιπάλων. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα καλό τουρνουά για το Μάλι χωρίς την σούπερ απόδοση από την Κονέ και Χαϊντάρα. Κι αυτό αν μη τι άλλο είναι πιεστικό για τις δύο κοπέλες. .

Η ελπίδα είναι ότι οι υπόλοιπες παάικτριες που περιβάλλουν τις δύο σούπερ σταρ του Μάλι μπορούν να ανέβουν επίπεδο. Σίγουρα στο Προκριματικό Τουρνουά στη Γουχάν υπήρχαν κάποια θετικά σημάδια. Το Μάλι είχε τέσσερις παίκτριες που σημείωσαν διψήφιο μέσο όρο πόντων και αυτ, γιατί όχι, μπορεί να επαναληφθεί. Αν όντως συμβεί, θα μετασχηματίσει εντελώς τις προοπτικές του Μάλι στην γερμανική πρωτεύουσα.