Τρινκιέρι: «Έχουμε ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε»

Το δικό του στίγμα για τον νέο ΠΑΟΚ έδωσε ο Αντρέα Τρινκιέρι, μιλώντας για το ξεκίνημα της προετοιμασίας, τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα, αλλά και τον σχεδιασμό του ρόστερ.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν σηκώσει μανίκια ενόψει της νέας σεζόν, με τον Ιταλό τεχνικό να έχει αναλάβει το «χτίσιμο» ενός νέου συνόλου και να βάζει από τις πρώτες ημέρες τις βάσεις για την αγωνιστική ταυτότητα που θέλει να παρουσιάσει.

Στο πλαίσιο της Media Day του Δικεφάλου, ο Τρινκιέρι μίλησε για τη δουλειά που γίνεται αυτό το διάστημα, ανέλυσε τη φιλοσοφία του και αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που υπάρχουν ενόψει μιας σεζόν με υψηλές προσδοκίες.

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι:

«Είμαστε 21 Αυγούστου, είναι πολύ νωρίς ακόμη στη σεζόν. Θα μπορούσα να σας πω ότι εφόσον είμαστε στην αρχή της σεζόν, όλα είναι ωραία και ομαλά. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι αν πάτε λίγο πιο μακριά από το γήπεδο, κοντά στο ξενοδοχείο μας λίγο πιο λίγα μέτρα μακριά θα δείτε κάτι το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθινό. Είναι το προπονητικό κέντρο που δημιουργεί και χτίζει η ομάδα κι αυτό είναι κάτι που θα μείνει για πάντα. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι πως ο κ. Μυστακίδης ό,τι του έχουμε ζητήσει το έχει κάνει. Φυσικά, θα υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν νίκες και ήττες, αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού του μπάσκετ, αλλά αυτό που μένει για πάντα είναι το γεγονός ότι με όλα όσα κάνει ο κ. Μυστακίδης μέχρι τώρα αλλάζει την ιστορία της ομάδας κα τη βάζει σε μία πιο σημαντική κατεύθυνση.

Υπάρχουν προσδοκίες. Δεν υπάρχουν από μένα. Το πιο σημαντικό κι αυτό που μετράει είναι η αγάπη των φιλάθλων κι αυτό είναι που μας γεμίζει καθημερινά, είναι η… βενζίνη μας. Παρατηρώ ότι γενικά έχει αλλάξει η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Οι δύο ομάδες της Αθήνας αισθάνονται λίγο διαφορετικά τώρα, γιατί η κατάσταση αλλάζει. Η δική μου δουλειά είναι να κάνω τους παίκτες να πιστέψουν σε αυτό που πάμε να κάνουμε και να δίνουν σε κάθε παιχνίδι ό,τι έχουν. Αν κερδίσεις θα είσαι ικανοποιημένος κι αν χάσεις, έχοντας δώσει το καλύτερό σου, θα δώσεις το χέρι στον αντίπαλο και θα του πεις “μπράβο”. Αυτό ισχύει.

Υπάρχει πολύ μεγάλη προσδοκία κι αυτό που εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, είναι να δουλέψουμε. Ίσως τον Δεκέμβριο θα μπορούσα να δώσω μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει στην ομάδα και πού βρισκόμαστε. Τώρα, μπορώ να πω ότι δουλεύουμε κι έχουμε ενθουσιασμό. Το σημαντικό είναι κάθε μέρα να φεύγουμε ευχαριστημένοι γι’ αυτό που έχουμε κάνει κι έχουμε δώσει.

Υπάρχουν δύο πολύ συγκεκριμένες λέξεις, πόνος και πάθος που χαρακτηρίζουν την ιστορία του συλλόγου, αλλά και τη δική μας προσπάθεια. Είμαστε μία ομάδα που θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έμφαση στην άμυνα και σε οτιδήποτε άλλο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Είμαι ένας άνθρωπος που μαθαίνει κάθε μέρα. Μπορεί να κάνεις σκάουτινγκ για να καταλήξεις στην επιλογή ενός παίκτη, αλλά είναι τελείως διαφορετική η στιγμή που θα έρθει αυτός ο παίκτης στο γήπεδο. Πρέπει να δεις τις συνήθειες του και να τα δεις όλα με τέτοιον τρόπο, ώστε να έρθει το καλύτερο στην πορεία».

Για το αν θα υπάρξει κάποιο… κερασάκι στην τούρτα, μεταγραφικά: «Για τι φήμες, είναι κάτι που υπάρχει πάντα στο μπάσκετ και στον αθλητισμό και δε χρειάζεται να το υπογράψω με το… αίμα μου ότι η ομάδα έχει ό,τι χρειάζεται και με αυτό ακριβώς θα δουλέψει. Έχουμε ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Έχουμε έναν ιδιοκτήτη που έδωσε τον τόνο για το πώς ακριβώς πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Σαφέστατα, στο τέλος της σεζόν θα πρέπει να δούμε αν όλοι αυτοί οι παίκτες θα ανταποκριθούν σε όλα αυτά που πιστεύουμε, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δημιουργήσαμε μία ομάδα με πολύ έξυπνο τρόπο κα προσθέσαμε τον Τσέντι, που ήταν μία πολύ σημαντική προσθήκη. Ο Γιώργος και ο κ. Μυστακίδης μου είπαν τότε ότι έπρεπε να περιμένουμε και νομίζω ότι κινηθήκαμε πολύ έξυπνα!»

