Βίντεο: Καταδίωξη κλέφτη μηχανής βγαλμένη από ταινία στο Λος Άντζελες (vid)

Ο αναβάτης, ο οποίος δεν φορούσε κράνος, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, περνούσε ξυστά ανάμεσα από αυτοκίνητα, έμπαινε σε στενά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις βγήκε εντελώς από τον δρόμο για να ξεγλιστρήσει από τους αστυνομικούς που τον κυνηγούσαν.
Την τρελή πορεία του κατέγραφε από αέρος ελικόπτερο με τα πλάνα να κόβουν την ανάσα.
Τα απρόοπτα δεν έλειψαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Αρχικά, ο οδηγός σταμάτησε απότομα σε ένα πρατήριο καυσίμων, αλλά μόλις είδε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν, ανέπτυξε ταχύτητα παρασύροντας μαζί του τη μάνικα της αντλίας, η οποία έμεινε σφηνωμένη στη μηχανή. Μάλιστα κάποια στιγμή μίλησε ακόμα και στο τηλέφωνο.
Στη συνέχεια μπήκε σε πάρκο της περιοχής, όπου προσπάθησε ξανά να βάλει βενζίνη χρησιμοποιώντας ένα δοχείο που βρήκε εκεί, αναγκάζοντας τους τρομοκρατημένους περαστικούς να τρέχουν για να γλιτώσουν όταν το περιπολικό τον πλησίασε και εκείνος ξέφυγε για ακόμη μία φορά.
Η καταδίωξη έληξε όταν ο άνδρας έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και έπεσε στο έδαφος.
Στην απεγνωσμένη του προσπάθεια να γλιτώσει, σκαρφάλωσε και κρύφτηκε μέσα σε έναν κάδο ανακύκλωσης, όπου οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.
Πηγή: protothema.gr