Βίντεο: Καταδίωξη κλέφτη μηχανής βγαλμένη από ταινία στο Λος Άντζελες (vid)

Μια επεισοδιακή καταδίωξη που θυμίζει ταινία δράσης εξελίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (19/8) στοΛος Άντζελες, όταν ένας άνδρας πάνω σε κλεμμένη μοτοσικλέτα προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία, οδηγώντας επικίνδυνα για πάνω από μία ώρα.

Ο αναβάτης, ο οποίος δεν φορούσε κράνος, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, περνούσε ξυστά ανάμεσα από αυτοκίνητα, έμπαινε σε στενά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις βγήκε εντελώς από τον δρόμο για να ξεγλιστρήσει από τους αστυνομικούς που τον κυνηγούσαν.

Την τρελή πορεία του κατέγραφε από αέρος ελικόπτερο με τα πλάνα να κόβουν την ανάσα.

A man on a dirt bike led police on a wild chase through Los Angeles on Wednesday, with the suspect stopping at one point to get gas — and driving off with the pump hose still attached. https://t.co/yhbTR3Zy3o pic.twitter.com/KYRbesbbsi — ABC News (@ABC) August 21, 2026

Τα απρόοπτα δεν έλειψαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Αρχικά, ο οδηγός σταμάτησε απότομα σε ένα πρατήριο καυσίμων, αλλά μόλις είδε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν, ανέπτυξε ταχύτητα παρασύροντας μαζί του τη μάνικα της αντλίας, η οποία έμεινε σφηνωμένη στη μηχανή. Μάλιστα κάποια στιγμή μίλησε ακόμα και στο τηλέφωνο.

Only in LA



Cops insist on chasing a dude on a dirt bike through South LA.



Dude calls his homies from a phone he's holding IN HIS MOUTH and arranges for there to be a gallon of gas waiting for him in a public park!



It's good to have friends. pic.twitter.com/HXdSN3JEeq — Hear in LA (@hearinladotcom) August 20, 2026

Στη συνέχεια μπήκε σε πάρκο της περιοχής, όπου προσπάθησε ξανά να βάλει βενζίνη χρησιμοποιώντας ένα δοχείο που βρήκε εκεί, αναγκάζοντας τους τρομοκρατημένους περαστικούς να τρέχουν για να γλιτώσουν όταν το περιπολικό τον πλησίασε και εκείνος ξέφυγε για ακόμη μία φορά.

Η καταδίωξη έληξε όταν ο άνδρας έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και έπεσε στο έδαφος.

Στην απεγνωσμένη του προσπάθεια να γλιτώσει, σκαρφάλωσε και κρύφτηκε μέσα σε έναν κάδο ανακύκλωσης, όπου οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Πηγή: protothema.gr