Καταγγελία του Ολυμπιακού προς την Ντουμπάι BC για τον Ουόκαπ!

Ο Ολυμπιακός έστειλε επιστολή, που κοινοποιήθηκε και στην Euroleague, προς την Ντουμπάι BC για την υπόθεση του Τόμας Ουόκαπ.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια στην υπόθεση του Αμερικανού άσου, αφού προχώρησαν σε καταγγελία προς την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την υπόθεση του Ουόκαπ.

Ο Ολυμπιακός καταγγέλλει πως η Ντουμπάι BC προσέγγισε παράνομα τον Τεξανό γκαρντ, που έχει συμβόλαιο και δεν μπορεί να συζητάει με άλλες ομάδες.

Μάλιστα η επιστολή κοινοποιήθηκε και στην Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωστοποιούν στη διοίκηση της λίγκας την κατάσταση.

Υπενθυμίζουμε πως η υπόθεση έχει ήδη οδηγηθεί στα άκρα, αφού ο Ουόκαπ δεν παρευρέθηκε στην πρώτη του Ολυμπιακού και έχει προσφύγει στο ΒΑΤ, με τους «ερυθρόλευκους» να τον έχουν καλέσει σε απολογία.

Στον Ολυμπιακό μάλιστα υποστηρίζουν πως η τελευταία πρόταση της Ντουμπάι BC είναι ύψους 870.000 ευρώ και δεν έχει γίνει ποτέ προσφορά 1,5 εκατ., τονίζοντας πως δεν παραχωρούν τον παίκτη και δεν μπαίνουν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων.