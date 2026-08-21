Τσιάρας: «Πολύ ευχαριστημένοι με το ρόστερ - Εξαιρετική συνεργασία με τον Τρινκιέρι»

O Sports Director του ΠΑΟΚ, Γιώργος Τσιάρας, τοποθετήθηκε στη Media Day για τις μεταγραφές, το ρόστερ του Δικεφάλου και τη συνεργασία με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

«Ανοιχτή» προπόνηση για τους εκπροσώπους Τύπου σήμερα (21/8) στο PAOK Sports Arena, με τον αθλητικό διευθυντή των ασπρόμαυρων να τοποθετείται για τις έως τώρα μεταγραφές, το υπάρχον ρόστερ και τη συνεργασία με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Τσιάρας:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην ευχάριστη θέση να εκπροσωπούμε αυτό το ιστορικό κλαμπ. Ξεκινάει μια νέα χρονιά, οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, θα δουλέψουμε πολύ σκληρά. Δουλεύουμε εδώ και καιρό για να μεγαλώσουμε τον οργανισμό, να βάλουμε μια κουλτούρα και να έχουμε νοοτροπία νικητή και να μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Ήταν μια πολύ ευχάριστη διαδικασία, Μου αρέσει η δουλειά μου, είναι αυτό που θέλω. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε έναν ιδιοκτήτη που μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι θέλουμε και να κάνουμε πράξη αυτά που θέλουμε. Η συνεργασία με τον κόουτς είναι εξαιρετική.

Είναι 16 παίκτες που έχουν αρχίσει προετοιμασία, έχουμε απουσίες διεθνών. Πουλάει το.. κάτι μεγάλο, μια βόμβα. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τα παιδιά που έχουμε. Η δουλειά μας είναι να είμαστε στην αγορά, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι και πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά σε όλη την προετοιμασία και ξεκινάμε από τη βάση που πρέπει για να έχουμε μια καλή χρονιά. Είναι ευλογία που έχουμε τέτοια επικοινωνία με τον κύριο Τέλη. Παίρνω πράγματα από αυτόν. Όλος ο οργανισμός μπορεί να πάρει πράγματα από αυτόν. Προσπαθούμε να βάλουμε την κουλτούρα του νικητή, θα χρειαστούμε χρόνο και με σοβαρά και σταθερά βήματα θέλουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Κανείς δεν ξέρει πού μπορούμε να φτάσουμε».