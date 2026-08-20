Άφαντος ο Ουόκαπ, τον καλεί σε απολογία ο Ολυμπιακός - Απόλυτη επιβεβαίωση του SDNA

Το SDNA είχε προαναγγείλει εδώ και εβδομάδες ότι ο Ουόκαπ δε θα έρθει στην πρώτη του Ολυμπιακού και τα γεγονότα για ακόμα μια φορά επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία του ρεπορτάζ. Ο Τεξανός καλείται πλέον σε απολογία και ο ΟΣΦΠ τον πάει για διακοπή συμβολαίου!

Αποφασισμένοι να πάνε στα άκρα είναι τόσο οι «ερυθρόλευκοι», όσο και ο Αμερικανός γκαρντ, με τον εσωτερικό «πόλεμο» να συνεχίζεται.

Πριν από λίγες μέρες η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως ο Τεξανός κοινοποίησε μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του.

Οι Πειραιώτες απάντησαν πως τον περιμένουν την Πέμπτη (20/8) στο ΣΕΦ για τις προγραμματισμένες εξετάσεις, όμως -όπως αναμενόταν- ο 34χρονος πλέι μέικερ δεν πήγε. Έτσι, η σκέψη του Ουόκαπ να μην πάει στην «ερυθρόλευκη πρώτη», που είχε μεταδοθεί από τη "Magic Euroleague" και το SDNA εδώ και καιρό, έγινε πράξη.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ενημέρωσε πως θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Ο καλαθοσφαιριστής Τόμας Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις.

Για τον λόγο αυτό, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία.