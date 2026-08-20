Παναθηναϊκός εναντίον Χράντεκ Κράλοβε: Σε ποιο κανάλι παίζει live;

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χράντεκ Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο παιχνίδι των play off του Conference League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (20/08) και θα αρχίσει στις 21:30.

Πού θα δω το Παναθηναϊκός εναντίον Χράντεκ Κράλοβε και τι ώρα;

Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Χράντεκ Κράλοβε για τα play off του Conference League θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:30.

Δείτε το κανάλι για το Παναθηναϊκός εναντίον Χράντεκ Κράλοβε!

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