Τριετές συμβόλαιο στο Περιστέρι Betsson ο Γαβριηλίδης, παραχωρήθηκε στο Ψυχικό

Μετά την εμπειρία του στο NCAA με τη φανέλα του Ντακότα Στέιτ, ο Χρήστος Γαβριηλίδης επιστρέφει στην Ελλάδα.

Ο 20άχρονος σέντερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με το Περιστέρι Betsson, αλλά θ' αγωνιστεί στο Ψυχικό αυτή τη σεζόν υπό μορφή δανεισμού για μία σεζόν.

Στη σχετική ανακοίνωση του Περιστερίου Betsson αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Χρήστο Γαβριηλίδη (20χρ., 2.09), ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

Ο 20χρονος σέντερ θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στο Ψυχικό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Την περσινή σεζόν (2025-2026) αγωνίστηκε στο North Dakota State College of Science, όπου σε 28 αγώνες είχε 5 πόντους μέσο όρο και 2.2 ριμπάουντ».