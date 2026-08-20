Τριετές συμβόλαιο στο Περιστέρι Betsson ο Γαβριηλίδης, παραχωρήθηκε στο Ψυχικό

Ο 20άχρονος σέντερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με το Περιστέρι Betsson, αλλά θ' αγωνιστεί στο Ψυχικό αυτή τη σεζόν υπό μορφή δανεισμού για μία σεζόν.
Στη σχετική ανακοίνωση του Περιστερίου Betsson αναφέρεται:
«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Χρήστο Γαβριηλίδη (20χρ., 2.09), ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.
Ο 20χρονος σέντερ θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στο Ψυχικό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Την περσινή σεζόν (2025-2026) αγωνίστηκε στο North Dakota State College of Science, όπου σε 28 αγώνες είχε 5 πόντους μέσο όρο και 2.2 ριμπάουντ».