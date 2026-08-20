Αποθέωσε τον Τεντόγλου ο Μάικ Πάουελ: «Μπορεί να πηδήξει 8,90μ.»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο μήκος με 8.,95μ., Μάικ Πάουελ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι έτοιμος για τον αγώνα του, το βράδυ της Παρασκευής (21/8) στο Diamond League της Λωζάνης. ύστερα την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Ο 62χρονος σήμερα Αμερικανός, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 8,95μ. από τον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος του Τόκιο το 1991, Μάικ Πάουελ μίλησε για τον Έλληνα ολυμπιονίκη σε podcast του jumpers.world, δηλώνοντας ενθουσιασμένος από τον Μίλτο Τεντόγλου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αμερικάνος:

«Είναι σκληρός στο μυαλό, αν μπορεί να πηδήξει 8,60μ. αρκετές φορές, τότε μπορεί να πηδήξει 8,90μ.»