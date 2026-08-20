Πήρε την Κατερίνα Τσινέκε ο Πανσερραϊκός

Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της Κατερίνα Τσινέκε για την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Κατερίνα Τσινέκε στον Πανσερραϊκό FIBRAN!



Ο Πανσερραϊκός FIBRAN ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ελληνίδα guard Κατερίνα Τσινέκε για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.



Η Τσινέκε έρχεται στις Σέρρες μετά από μία εξαιρετική σεζόν στην Κύπρο με την ΑΕΛ Λεμεσού, με την οποία κατέκτησε το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Κύπρου, ενώ αναδείχθηκε MVP του τελικού Κυπέλλου.



Ολοκλήρωσε τη χρονιά με 11,4 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ και 4,0 κλεψίματα ανά αγώνα, κατακτώντας την 1η θέση του πρωταθλήματος στα κλεψίματα. Οι εμφανίσεις της συνοδεύτηκαν από σημαντικές ατομικές διακρίσεις, καθώς αναδείχθηκε Guard of the Year και Bosman Player of the Year, ενώ επιλέχθηκε στην All-Cypriot First Team.



Η Ελληνίδα guard διαθέτει σημαντική εμπειρία από Ελλάδα και εξωτερικό. Τη σεζόν 2024-2025 συνέβαλε καθοριστικά στην ιστορική πρόκριση του Παναθλητικού στο EuroCup Women, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη διοργάνωση με την πρωταθλήτρια Γερμανίας Rutronik Stars Keltern, φτάνοντας μέχρι τα playoffs.



Στην καριέρα της έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του Παναθηναϊκού, του Άρη και της Δόξας Λευκάδας, ενώ έχει αγωνιστεί στο NCAA με τα East Carolina και Montana και έχει εμπειρία από τα πρωταθλήματα Ελλάδας, Γερμανίας, Πορτογαλίας, Κύπρου και Μεξικού, όντας μία από τις μόλις τρεις Ελληνίδες που έχουν αγωνιστεί στο ισχυρό LNBPF.



Παράλληλα, έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα με τις Εθνικές ομάδες U16, U18 και U20, καθώς και με την Εθνική 3x3.



Τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο EuroCup Women, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Πανσερραϊκού.

Κατερίνα, καλώς ήρθες στον Πανσερραϊκό FIBRAN»!