Ανακοίνωσε τον Κάμρον Μπλου ο Πανερυθραϊκός

Ο Πανερυθραϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάμρον Μπλου για την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του Πανερυθραϊκού ΑΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Κάμρον Μπλου, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας την νέα αγωνιστική περίοδο στην Elite League.

Ο Αμερικανός «άσος» (3-4, 2.01), ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του Basketball Champions League και του FIBA Europe Cup, έχοντας αντιμετωπίσει, μάλιστα, με την φανέλα της Σαμπάχ το Μαρούσι στο FIBA Europe Cup, έρχεται με τη σειρά του να γίνει κάτοικος Νέας Ερυθραίας, για να στηρίξει το σύνολο του Δημήτρη Χουχουλή σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Κάμρον Μπλου, μετά την αποφοίτησή του από το Coppin State στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα πρώτα στάδια της καριέρας του να τον βρίσκουν στη Σαμπάχ του Αζερμπαϊτζάν, με την οποία αγωνίστηκε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συνέχισε στην αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ με τους College Park Skyhawks, για να παίξει επίσης στην Αστάνα του Καζακστάν και στις ομάδες Indios de San Francisco και Heroes de Moca της Δομινικανής Δημοκρατίας, ερχόμενος ξανά στην Ευρώπη και για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Πανερυθραϊκού, ο Κάμρον Μπλου ανέφερε: «Εχω έρθει ξανά στην Ελλάδα και θυμάμαι, ότι είχα περάσει όμορφα και είχα κάνει μια καλή εμφάνιση με το Μαρούσι, φορώντας την φανέλα της Σαμπάχ. Η μοίρα μου επεφύλασσε να βρεθώ ξανά σε αυτή την χώρα, αυτή την φορά ως αθλητής ελληνικής ομάδας και θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό του Πανερυθραϊκού και τον κόουτς για την ευκαιρία, που μου δόθηκε. Είμαι ενθουσιασμένος, έχω έρθει αποφασισμένος να νικήσω μαζί με την ομάδα και να πειθαρχήσω σε όσα μου ζητηθούν, ώστε να πετύχουμε όλοι μαζί».

Καλωσορίζουμε τον Κάμρον στη μεγάλη μας οικογένεια και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την φανέλα του Πανερυθραϊκού».