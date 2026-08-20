Και άλλη μεγάλη επιστροφή: Στο «T-Center» ο Μπατίστ! (pic)

Ακόμα μία ιστορική επιστροφή στον Παναθηναϊκό, με τον Μάικ Μπατίστ να βρίσκεται στο «Τ-Center»!

Η... συμμορία στο πράσινο στρατόπεδο αρχίζει να ενώνεται και πάλι, αφού μετά την ιστορική επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς σειρά πήρε ο Μάικ Μπατίστ.

Η ομάδα που άλλοτε τρόμαζε την Ευρώπη έχει πλέον διαφορετικό πόστο, με τον Αμερικανό τεχνικό να είναι στο πλευρό του Ζοτς, την ίδια στιγμή που στη διοίκηση υπάρχουν και οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Φραγκίσκος Αλβέρτης.

Ο Μπατίστ μάλιστα πόζαρε στον τοίχο της φυσούνας στο «T-Center», όπου δεσπόζουν όλες οι επιτυχίες του Παναθηναϊκού και φυσικά η φωτογραφία του.

«Κάποια μέρη δεν σταματάνε ποτέ να είναι σπίτι σου. Ο Μάικ Μπατίτσ επέστρεψε εκεί που ξεκίνησαν όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά η «πράσινη» ΚΑΕ.