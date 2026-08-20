«Αρκτούρος»: Η ολιγωρία της Πολιτείας φέρνει λύκους και άγρια ζώα σε κατοικημένες περιοχές

Η ολιγωρία της Πολιτείας να προχωρήσει στη λήψη μέτρων, αποτελεί μία από τις βασικότερες αιτίες που βλέπουμε ολοένα και συχνότερα πλέον, ακόμα και στον αστικό ιστό μεγάλων πόλεων, λύκους, αρκούδες και άλλα άγρια ζώα.

Αυτό ανέφερε στο ethnos.gr ο εκπρόσωπος επικοινωνίας της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Αρκτούρος», Πάνος Στεφάνου, σημειώνοντας ότι ένα από τα πιο εύκολα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η Πολιτεία, προκειμένου άγρια ζώα να μην πλησιάζουν σε κατοικίες και κατά συνέπεια να εξοικειώνονται με την παρουσία ανθρώπων, είναι η ενημέρωση των πολιτών, προκειμένου να μην αφήνουν τροφές σε εμφανή σημεία και να προσέχουν κατά την απόρριψη των σκουπιδιών τους.

Η αναζήτηση τροφής και η ευκολία που τις βρίσκουν πλέον σε κατοικημένες περιοχές, αποτελεί την κύρια αιτία που λύκοι, αρκούδες, τσακάλια, αγριογούρουνα και άλλα άγρια ζώα προσεγγίζουν ολοένα και συχνότερα αστικούς ιστούς.

Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο θηλυκός λύκος που για μεγάλο χρονικό διάστημα προσέγγιζε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου έβρισε τροφή, και στην περιοχή της Πολίχνης στις 30 Ιουλίου επιτέθηκε και τραυμάτισε 4χρονο παιδί. Ο θηλυκός λύκος (βάρους 24,5 κιλών, υποσιτισμένος και με ακρωτηριασμό στο ένα του πόδι) εντοπίστηκε και πιάστηκε από τους αρμόδιους φορείς. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του «Αρκτούρου», όπου υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις στο κτηνιατρείο. Αναμένονται οι αιματολογικές εξετάσεις του ζώου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετά θα αποφασισθεί η τύχη του.

Επίσης, πριν από περίπου ένα χρόνο, νεαρής ηλικίας λύκος έφτανε συχνά μέχρι την παραλία του Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική και μάλιστα επιτέθηκε σε 5χρονο κοριτσάκι, το οποίο τραυμάτισε ελαφρά. Ο λύκος εντοπίστηκε μετά από αρκετό καιρό και θανατώθηκε, επειδή κρίθηκε ότι παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε άνθρωπο.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, σήμερα στην Ελλάδα διαβιούν περισσότεροι από χίλιοι λύκοι, με τους περισσότερους να βρίσκονται σε ορεινές περιοχές της Βόρειας και της Κεντρικής Ελλάδας. Λύκοι υπάρχουν στην Πάρνηθα και έχει καταγραφεί παρουσία τους και στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Τα τελευταία χρόνια λύκοι έχουν περάσει και στην Πελοπόννησο.

«Εξοικειώνονται με τον άνθρωπο»

Κατά τον κ. Στεφάνου, η εμφάνιση λύκων και άλλων άγριων ζώων ακόμα και σε μεγάλες πόλεις δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο αλλά καταγράφεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

«Οι ανθρώπινες δραστηριότητες επεκτείνονται και τα άγρια ζώα εξοικειώνονται με τον άνθρωπο. Είναι ένα γεγονός, το οποίο πλέον βλέπουμε συχνότερα και είναι νομοτελειακό ότι θα συνεχίσει να υφίσταται, από τη στιγμή που τα ζώα αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να βρουν τροφή σε κατοικημένες περιοχές και νιώθουν ότι δεν κινδυνεύουν από τον άνθρωπο. Δυστυχώς, η Πολιτεία αδιαφορεί, ολιγωρεί και δεν λαμβάνει μέτρα, ώστε να περιορίσουμε την εξοικείωση των άγριων ζώων με τον άνθρωπο.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να γίνει καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών, για το τι πρέπει να κάνουν αλλά και να μην κάνουν, ώστε λύκοι και άλλα άγρια ζώα να μην πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές. Για παράδειγμα, να μην αφήνουν πεταμένη τροφή στους δρόμους ή στις αυλές τους, προκειμένου να ταΐσουν αδέσποτα ζώα.

Δυστυχώς, την ολιγωρία της Πολιτείας την πληρώνουν άνθρωποι, οι οποίοι αναγκάζονται σε κάποιες περιπτώσεις να συμβιώνουν με άγρια ζώα αλλά και τα ίδια τα ζώα, αφού έχουν καταγραφεί πολλές δολοφονίες τους», λέει στο ethnos.gr ο κ. Στεφάνου.

«Πολύ μικρός ο κίνδυνος»

Κατά τον υπεύθυνο επικοινωνίας του «Αρκτούρου», ο άνθρωπος κινδυνεύει σε πολύ μικρό βαθμό από λύκο, κάτι που φαίνεται και από τις ελάχιστες καταγεγραμμένες περιπτώσεις που τα ζώα έχουν δείξει επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε άνθρωπο.

«Ο λύκος αποφεύγει τον άνθρωπο και δυστυχώς έχει αποκτήσει χειρότερη φήμη από αυτήν που του αντιστοιχεί. Αν βρεθούμε αντιμέτωποι με κάποιον λύκο, πρέπει να απομακρυνθούμε με μικρά βήματα ή να προκαλέσουμε θόρυβο, ώστε να τον τρομάξουμε και να φύγει», λέει ο κ. Στεφάνου.

Πηγή: ethnos.gr