Νέα σημαντική κίνηση Πανιωνίου: πήρε Σασλόγλου!

Ενα ακόμη στέλεχος της Εθνικής Παίδων απέκτησε η ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Μετά τον Ανδρέα Μπάρλο, ο Πανιώνιος έκανε μία ακόμη πολύ καλή κίνηση, παίρνοντας τον Αγγελο Σασλόγλου, στέλεχος κι αυτός της Εθνικής Παίδων.

Αναλυτική η ανακοίνωση του Ιστορικού:

«H KAE Πανιώνιος Cosmorama Travel χαιρετίζει την ένταξη του Άγγελου Σασλόγλου στον Ιστορικό. Μαζί με τον Ανδρέα Μπάρλο, αποτελούν βασικά στελέχη της Εθνικής ομάδας U16 ενώ ήταν και πρώτος σκόρερ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων με την ομάδα των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα. Ο Άγγελος και ο Ανδρέας θα είναι μέλη της Μπασκετική Σχολή Πανιωνίου / Panionios Basketball School και φυσικά θα ακολουθούν το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις της πρώτης ομάδας. Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel καλωσορίζει ακόμα ένα επίλεκτο στέλεχος της νέας γενιάς του Ελληνικού Μπάσκετ, στην μεγάλη και ζεστή οικογένεια του πιο Ιστορικού Συλλόγου στην Ελλάδα».