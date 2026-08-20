Εθνική: Εισιτήρια για τα φιλικά με Κύπρο και Πολωνία κι από τα εκδοτήρια

Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως εισιτήρια για τα φιλικά της Εθνικής στο «T-Center» κόντρα σε Κύπρο και Πολωνία θα διατίθενται κι από τα εκδοτήρια του γηπέδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ώρα για τα δύο «τεστ» της Εθνικής Ανδρών, πριν ανοίξει το τέταρτο παράθυρο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, πλησιάζει. Το Σάββατο (22/8) θα αναμετρηθεί με την Πολωνία και την Δευτέρα (24/8) με την Κύπρο στο Telekom Center Athens. Οι φίλοι της επίσημης αγαπημένης θα μπορούν να κλείσουν την θέση τους και στα εκδοτήρια του ΟΑΚΑ.

Τα εκδοτήρια (απέναντι από το P5) θα λειτουργήσουν στις 22 Αυγούστου από τις 17.00 για τον αγώνα Ελλάδα – Πολωνία powered by Cosmote και στις 24 Αυγούστου από τις 15.00 για τον αγώνα Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis. Παράλληλα, μπορείτε να βρείτε την δική σας θέση δίπλα στην Εθνική Ομάδα με ένα «κλικ» ΕΔΩ με τη βοήθεια της ticketmaster.

Για την αγορά εισιτηρίου απαιτούνται ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Για οποιαδήποτε απορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο [email protected].

Η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών είναι δωρεάν χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για εισιτήρια ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο [email protected].

Υπενθυμίζουμε πως στο τέταρτο παράθυρο η ελληνική ομάδα θα αναμετρηθεί με την Ουκρανία στη Λετονία στις 28 Αυγούστου και με την Ισπανία στο Telekom Center Athens στις 31 Αυγούστου».