Δυσκολεύεται στο α’ ματς η Ντινάμο Τιράνων, League Phase κοιτάει ξανά η Ράκοβ

Στο Ελμπασάν, 52 χλμ. από τη φυσική της έδρα, θα υποδεχθεί την Πάφο η Ντινάμο Τιράνων στην πρώτη τους μονομαχία για τα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ. Χάιντουκ και Ράκοβ συναντιούνται για την ίδια διοργάνωση στο Σπλιτ.

Η Ντινάμο Τιράνων ηττήθηκε μόνο στο 1/8 πιο πρόσφατα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της.

Τρεις γύρους έχει περάσει ως τώρα η Ντινάμο Τιράνων, έχοντας αποκλείσει Αστάνα (Καζακστάν), Αλουμίνι (Σλοβενία) και Άουντα (Λετονία). Κοινό σημείο και των τριών προσπαθειών της ότι δεν κέρδισε στο πρώτο ματς. Στα δύο έχασε με 1-0, στο άλλο πήρε 1-1. Το πρωτάθλημα Αλβανίας ξεκινάει την Κυριακή, όταν και θα φιλοξενήσει την ομάδα που προβιβάστηκε πέρσι στην κατηγορία και τερμάτισε 7η, τη Βόρα. Η Πάφος έρχεται από το Γιουρόπα Λιγκ. Αφού απέκλεισε τη Χάιντουκ νικώντας με το ίδιο σκορ που είχε χάσει στην Κροατία (2-0) και παίρνοντας την πρόκριση στην παράταση (4-0), έμεινε εκτός από τη Σάλτσμπουργκ, από την οποία έχασε 1-0 στην Αυστρία, τη νικούσε 2-0 στο ημίχρονο του επαναληπτικού, αλλά τελικά παραχώρησε 3-3. Το πρωτάθλημα Κύπρου ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, όπου θα υποδεχθεί τη νεοφώτιστη Κρασάβα Ύψωνα. Κανένα σημείο δεν θα εκπλήξει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με την ισοπαλία να μοιάζει πιθανή.

Στη 2η θέση κατετάγη πέρσι η Χάιντουκ και πήρε έτσι το εισιτήριο για το Γιουρόπα Λιγκ, όπου αποκλείστηκε από την Πάφο. Νωρίτερα είχε αφήσει έξω τη Ζίλινα με νίκη 2-0 εντός και ήττα 2-1 εκτός, ενώ όταν μεταφέρθηκε στο Κόνφερενς Λιγκ δεν δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει τη Ζαλγκίρις Βίλνιους, νικώντας την 5-2 εκτός και 4-0 εντός. Στο πρωτάθλημα πήρε την πρώτη της νίκη την 3η αγωνιστική, 2-1 στο γήπεδο της Γκόριτσα. Στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις είχε χάσει με το ίδιο σκορ από τη Βάραζντιν και είχε παραχωρήσει 2-2 στην Ίστρα. Στους 8/9 φετινούς αγώνες της για όλες τις διοργανώσεις βρήκε δίχτυα. Επικρατώντας με 3-1 και 4-0 της Βαλέτα, η Ράκοβ συνέχισε την πορεία της απέναντι στη Χάμαρμπι, στην οποία παραχώρησε 0-0. Με γκολ του Στράτου Σβάρνα στον επαναληπτικό της Στοκχόλμης, ωστόσο, πέρασε τους Σουηδούς και βρίσκεται τώρα έναν γύρο πριν δώσει για 2η διαδοχική σεζόν το παρών στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, στην οποία έμεινε αήττητη πέρσι, αλλά στους «16» αποκλείστηκε από τη Φιορεντίνα. Χωρίς βαθμό ακόμη στο πολωνικό πρωτάθλημα, έχασε και τα τρία ματς με 2-1, αν και στα δύο προηγήθηκε.

Ομάδες από πρωταθλήματα ισάξιου επιπέδου, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από νωρίς την ευρωπαϊκή πορεία τους. Δεν θα ξαφνιάσει η ισοπαλία.

916. ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ - ΠΑΦΟΣ Χ 3,40

918. ΧΑΪΝΤΟΥΚ - ΡΑΚΟΒ Χ 3,35