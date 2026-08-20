Δυνατή και φέτος η Τρόμσο, ανεβασμένη πάει στο Βέλγιο η Χιμπέρνιαν

Πρώτες αναμετρήσεις για τη φάση των πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ. Στη Νορβηγία η Τρόμσο υποδέχεται την Μπράιτον, ενώ στο Βέλγιο η Γάνδη αντιμετωπίζει τη Χιμπέρνιαν. Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν σε μία εβδομάδα.

Η Τρόμσο δέχτηκε γκολ στα 9/10 τελευταία εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της.

Από το Γιουρόπα Λιγκ ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία η Τρόμσο, γνωρίζοντας δύο ήττες από τη νυν αντίπαλο του Παναθηναϊκού, Χράντετς Κράλοβε. Μεταφέρθηκε έτσι στο Κόνφερενς Λιγκ, όπου σημείωσε δύο νίκες επί της Κλουζ, 5-0 στη Ρουμανία και 2-1 εντός. Ακολούθησε ο εκτός έδρας αγώνας πρωταθλήματος με την 5η εκείνη την ώρα Μόλντε, από την οποία ηττήθηκε με 3-2. Η ίδια βρίσκεται στην 3η θέση και αυτή ήταν μόλις η 3η ήττα της σε 17 αγώνες πρωταθλήματος. Η Μπράιτον ξεκινάει από δω τις διεθνείς υποχρεώσεις της, έχοντας τερματίσει στην 8η θέση της Πρέμιερ Λιγκ, ισόβαθμη με την Μπρένφορντ, αλλά με καλύτερη διαφορά τερμάτων, 3 γκολ, που της έδωσαν και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Νίκησε και στα 3 φιλικά της τον τρέχοντα μήνα, 4-3 το Στρασβούργο, 3-0 τη Ρόμα και 1-0 την Μπολόνια. Είναι μόλις η 2η παρουσία της στα ευρωπαϊκά Κύπελλα. Την Κυριακή υποδέχεται την Άστον Βίλα για την 1η αγωνιστική της Πρέμιερ. Τραυματίες οι μεσοεπιθετικοί Μίντε και Μιτόμα (από 3 γκολ πέρσι). Η υπολογίσιμη εντός έδρας Τρόμσο (6-2-1 στο πρωτάθλημα) πιθανόν να σκοράρει κόντρα στη φαβορί Μπράιτον, που καθοδηγεί και φέτος ο 33χρονος Γερμανός Φάμπιαν Χιούρτσελερ.

Δύο αγωνιστικές, ισάριθμες επιτυχίες για τη Γάνδη στο βελγικό πρωτάθλημα, με πιο πρόσφατη αυτήν της Κυριακής απέναντι στη Λα Λουβιέρ, η οποία ήρθε με ανατροπή (2-1). Έχει ήδη προκριθεί από δύο γύρους στο Κόνφερενς Λιγκ, αφήνοντας έξω την ουκρανική Τσερκάσι στα πέναλτι (0-0 και στα δύο ματς) και τη σουηδική Γκέτεμποργκ με νίκη 1-0 εκτός και ισοπαλία 1-1 εντός. Δεν νίκησε στα 3 τελευταία ευρωπαϊκά στην πόλη της, αλλά έχασε και μόνο στο 1/19 πιο πρόσφατα διεθνή σε αυτήν. Τραυματίας ο επιθετικός Γκορέ (1 γκολ). Καλό είναι και το ξεκίνημα της Χιμπέρνιαν. Στους προηγούμενους γύρους ξεπέρασε τη Μαλισέβα, χάνοντας 2-0 στο Κόσοβο και κερδίζοντας 4-1 στον επαναληπτικό, και τη Σκεντίγια, επικρατώντας 2-1 στο «Ίστερ Ρόουντ» και παίρνοντας 0-0 στη Βόρεια Μακεδονία. Στο πρωτάθλημα ηττήθηκε εντός από τη Μάδεργουελ, όμως στη συνέχεια πήρε με το ίδιο σκορ, 2-1, τη νίκη στο «Άιμπροξ» επί της Ρέιντζερς. Την Κυριακή επικράτησε με 1-0 της Πάρτικ Θιστλ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Λιγκ Καπ όπου θα αντιμετωπίσει στα Χάιλαντς τη Ρος Κάουντι της Λιγκ 1.

Η Γάνδη έμεινε στο «Χ» στα δύο φετινά εντός έδρας ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Οι «Χιμπς» έρχονται από δύο σημαντικές επιτυχίες. Δεν θα εκπλήξει η μοιρασιά ανάμεσά τους.

887. ΤΡΟΜΣΟ - ΜΠΡΑΪΤΟΝ 2&G 3,20

900. ΓΑΝΔΗ - ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ Χ 3,85