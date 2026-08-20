O Oλυμπιακός ανακοίνωσε κι επίσημα τον Πλώτα

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Πλώτα. Ο 22χρονος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας.
Το who is who
Γεννήθηκε: 12/06/2004
Υπηκοότητα: Ελλάδα
Ύψος: 1.95μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες ομάδες
Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Προμηθέα, με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα τη σεζόν 2021-22.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Καλύτερος Νέος Παίκτης της Stoiximan GBL (2025-26)
Οι φετινοί αριθμοί του...
Τη σεζόν 2025-26 σε σύνολο 23 αγώνων στην Stoiximan GBL είχε μέσο όρο 18.1 λεπτά, 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 0.8 κλεψίματα».