O Oλυμπιακός ανακοίνωσε κι επίσημα τον Πλώτα

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Πλώτα για τα επόμενα 5 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Πλώτα. Ο 22χρονος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας.

Το who is who

Γεννήθηκε: 12/06/2004

Υπηκοότητα: Ελλάδα

Ύψος: 1.95μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Προμηθέα, με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα τη σεζόν 2021-22.

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