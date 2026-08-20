Αποχαιρέτησε τον Προμηθέα ο Πλώτας: «Δεν λέω αντίο, λέω εις το επανιδείν»

Ο Νίκος Πλώτας με μήνυμά του στα social media αποχαιρέτησε τον Προμηθέα, αφού θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Aναλυτικά:

«Προμηθέα,



Δεν ξέρω πραγματικά από πού να αρχίσω, γιατί είναι δύσκολο να αποχαιρετάς κάτι που ήταν τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Από τα 13 μου χρόνια μέχρι σήμερα, ο Προμηθέας δεν ήταν απλώς μια ομάδα. Ήταν το σπίτι μου, οι άνθρωποί μου, οι φίλοι μου, οι προπονητές μου και ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου.



Μέσα σε αυτά τα χρόνια έζησα στιγμές που θα κουβαλάω για πάντα. Χαρές, νίκες, ήττες, απογοητεύσεις, γέλια, δυσκολίες και αμέτρητες αναμνήσεις. Έμαθα να παλεύω, να μην τα παρατάω, να σηκώνομαι όταν πέφτω και να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου. Όλα αυτά τα χρωστάω σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την ομάδα και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου.



Τώρα ήρθε η στιγμή να φύγω και να κάνω το επόμενο βήμα. Δεν είναι εύκολο, γιατί αφήνω πίσω μου ένα κομμάτι της ζωής μου που μεγάλωσε μαζί μου. Όμως φεύγω με γεμάτη καρδιά και τεράστια ευγνωμοσύνη.



Θέλω να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσοι με βοήθησαν, με πίστεψαν, με συμβούλεψαν και με έκαναν καλύτερο άνθρωπο και αθλητή. Θα είμαι πάντα περήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα.



Ο Προμηθέας θα είναι πάντα ένα κομμάτι μου. Δεν λέω αντίο… λέω εις το επανιδείν».

Συμφώνησε ο Λιόλιος και πάει Ολυμπιακό ο Νίκος Πλώτας!