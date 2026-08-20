Κινδυνεύει να χάσει το Νο.1 η Σαμπαλένκα (vids)

Φωτιά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης έβαλε η Σάρα Μπέιλεκ με τη μεγάλη νίκη της επί της Αρίνα Σαμπαλένκα στο Σινσινάτι!

Η 20χρονη Τσέχα (Νο.35) λύγισε την Νο.1 τενίστρια στον κόσμο με 7-6(7), 6-4 και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε προημιτελικά WTA 1000, όπου θα συναντήσει τη Μάντισον Κις.

H κάτοχος τεσσάρων major τίτλων, μάλιστα, προηγήθηκε δύο φορές με μπρέικ στο πρώτο σετ και ήταν μπροστά με 1-5 στο τάι μπρέικ, ενώ έχασε προβάδισμα με 1-4 στο δεύτερο!

Είναι, πλέον, ολοφάνερο ότι η Σαμπαλένκα περνάει αγωνιστική χρήση και είναι χαρακτηριστικό ότι από τον περασμένο Απρίλιο έχει παίξει μόνο σε έναν ημιτελικό (Βερολίνο). Το ίδιο διάστημα η Έλενα Ριμπάκινα πετούσε ευκαιρίες για την άνοδο στο Νο.1 του κόσμου, αλλά αυτή τη φορά μάλλον έχει πολύ καλές πιθανότητες να εκτοπίσει τη Λευκορωσίδα.

Μπορεί να το κάνει στο Σινσινάτι αν καταφέρει να φτάσει ως τον τελικό, μπορεί να το κάνει και λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν ολοκληρωθεί το US Open, όπου η Σαμπαλένκα υπερασπίζεται τον τίτλο και εκείνη τη φάση των «16».

Η Καζάκα, πάντως, έχει δύσκολη αποστολή στο Οχάιο, αφού αντίπαλός της στα προημιτελικά είναι η φορμαρισμένη Ίγκα Σβιόντεκ, που πριν λίγες μέρες κατέκτησε τον τίτλο στο Τορόντο.

Τα άλλα ζευγάρια της οκτάδας είναι Γκοφ-Κόστγιουκ και Ανισιμόβα-Πεγκούλα.

Έξω και ο Ζβέρεφ

Στους άνδρες, εκτός διοργάνωσης έμεινε ο Σάσα Ζβέρεφ μετά την ήττα του με 4-6, 7-6(6), 6-4 από τον Τόμι Πολ, που έσωσε και ματς πόιντ. Ο Αμερικανός θα παίξει στα προημιτελικά με τον Φλάβιο Κομπόλι, που έκανε σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Ράφα Χόδαρ με 4-6, 7-6(3), 6-3.

Την ονειρεμένη πορεία του συνεχίζει ο Τιάγκο Τιράνττε, που άφησε εκτός με 5-7, 6-4, 6-4 τον Γιάκουμπ Μένσικ και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε οκτάδα Masters. Εκεί θα βρει τον Αρτούρ Φις, που έκοψε τον δρόμο του Άλεξ Ντε Μινόρ με 6-3, 6-4.

Την προημιτελική φάση συμπληρώνουν οι Φριτζ-Νακασίμα και Μουζέτι-Τιάφοου. Ο τελευταίος, μάλιστα, απέκλεισε με 6-3, 6-3 τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, Νο.2 του ταμπλό.