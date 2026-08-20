H επίσημη Τελετή Υποδοχής της Ελλάδας στο Μεσογειακό Χωριό (vid)

Με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και την έπαρση της ελληνικής σημαίας, έγινε στο Τάραντο η επίσημη Τελετή Υποδοχής της ελληνικής ομάδας στο Χωριό των Αθλητών, για τους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες, που αρχίζουν την Παρασκευή 21 Αυγούστου.

Την Team Hellas καλωσόρισε η Δήμαρχος του Μεσογειακού Χωριού, Αλέσια Μαουρέλι και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στους Μεσογειακούς Αγώνες, παρουσία του προέδρου της ΕΟΕ Ισίδωρου Κούβελου, του αρχηγού αποστολής Αντώνη Νικολόπουλου, των δύο υπαρχηγών Θοδωρή Τσαβδαρίδη και Ντόρας Πάλλη, του μέλους της ΔΟΕ στην Ελλάδα Σπύρου Καπράλου και του Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, Ιάκωβου Φιλιππούση.

Η Τελετή Υποδοχής έγινε δίπλα στο κρουαζιερόπλοιο Aroya που λειτουργεί ως Μεσογειακό Χωριό, που έχει «δέσει» στην Ναυτική Βάση του Τάραντο και την παρακολούθησαν οι αθλητές των ομάδων βόλεϊ ανδρών και γυναικών, των ομάδων χάντμπολ, της πυγμαχίας, του κάνοε καγιάκ, του τάεκβοντο, της σκοποβολής της ποδηλασίας καθώς και άλλων αθλημάτων που έχουν φτάσει ήδη στην ιταλική πόλη.