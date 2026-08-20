Σελέν Ερντέμ: Το Παγκόσμιο Κύπελλο των Γυναικών είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία διοργάνωση 

Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού μιλάει στο SDNA για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και το φωτίζει από πολλές και διαφορετικές σκοπιές…

Από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα, ζούσα ήδη γνωστή για τις ικανότητες της και το πολύ προσωπικό στυλ της, άφησε ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Η Σελέν Ερντέμ προέρχεται από μία χώρα, τη Τουρκία, όπου το γυναικείο μπάσκετ είναι πολύ ανεπτυγμένο και οι ομάδες της χώρας της κάθε χρόνο διεκδικούν όλα τα τρόπαια. Η γνώση της για το Παγκόσμιο μπάσκετ Γυναικών είναι άρτια. Και ακόμα περισσότερο η προσέγγιση της σε μία διοργάνωση, της οποίας η σημασία, που όπως λέει η ίδια, υπερβαίνει το ίδιο το event.

Η κόουτς του Παναθηναϊκού, που τον οδήγησε στα προημιτελικά του Eurocup την προηγούμενη σεζόν, δεν αναλύει απλά το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο… Ακτινογραφεί όλους αυτούς τους λόγους που αξίζει κάποιος να παρακολουθήσει αυτό το σπουδαίο γεγονός έστω κι αν η Ελληνική ομάδα θα είναι απούσα αυτή τη φορά. Το μπάσκετ Γυναικών βρίσκεται σε τρομερή άνθιση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει μετατρέψει την ανάπτυξη του ως έναν πάρα πολύ βασικό πυλώνα της στρατηγικής της και το Βερολίνο, από τις 4 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενήσει ίσως το πιο ισχυρό Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει γίνει ποτέ, όπου εκτός από τις ευρωπαϊκές ομάδες με φιλοδοξίες, οι ΗΠΑ θα παρουσιαστούν με το πλουσιότερο ρόστερ που έχουν παρατάξει ποτέ στη διοργάνωση.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

“Για μένα, ως προπονήτρια, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών είναι το υψηλότερο επίπεδο διοργάνωσης στο διεθνές μπάσκετ. Είναι το σημείο όπου συναντώνται διαφορετικές κουλτούρες, φιλοσοφίες και στυλ μπάσκετ, και ο κόσμος έχει την ευκαιρία να δει πώς οι καλύτερες ομάδες προσαρμόζονται μεταξύ τους.

Πιστεύω επίσης ότι η σημασία του υπερβαίνει την ίδια τη διοργάνωση. Κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια ευκαιρία να εμπνεύσει την επόμενη γενιά κοριτσιών να παίξουν μπάσκετ. Το γυναικείο μπάσκετ αναπτύσσεται παγκοσμίως, και εκδηλώσεις σαν κι αυτή μας βοηθούν να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά όσον αφορά την προβολή, τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό.

Οπότε ναι, το βλέπω απόλυτα ως ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στο παγκόσμιο ημερολόγιο μπάσκετ” είπε αρχικά η προπονήτρια του Παναθηναϊκού και συνέχισε:

“Αυτό που θα με ενδιέφερε να παρακολουθήσω περισσότερο είναι το επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των παραδοσιακών δυνάμεων και των ομάδων που έχουν αναπτυχθεί πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Το χάσμα γίνεται όλο και μικρότερο. Βλέπουμε περισσότερες ομάδες με ισχυρές τακτικές ταυτότητες, καλύτερη ανάπτυξη παικτριών και περισσότερη εμπειρία σε διεθνές επίπεδο. Ως προπονήτρια, μου αρέσει να παρακολουθώ πώς οι ομάδες λύνουν προβλήματα κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά, ειδικά όταν αντιμετωπίζουν έναν αντίπαλο του οποίου το στυλ είναι εντελώς διαφορετικό από το δικό τους. Νομίζω ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να μας δείξει πόσο ανταγωνιστικό έχει γίνει το γυναικείο μπάσκετ”.

Η ΚΛΑΡΚ ΒΟΗΘΑ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Η παρουσία των ΗΠΑ, της Κέιτλιν Κλαρκ, της Α'Τζα Γουίλσον και όλων των άλλων αστέρων του WNBA προσδίδει σε αυτό το Παγκόσμιο κύπελλο μία εντελώς ξεχωριστή λάμψη και ο κόσμος του μπάσκετ γυναικών προσμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει αυτές τις παίκτριες στο παρκέ να συνεργάζονται, μα και ταυτόχρονα να “μετρήσει” το βαθμό ανταγωνισμού που μπορούν να έχουν οι πραγματικές σπουδαίες ομάδες του υπόλοιπου κόσμου απέναντι τους. Οι ΗΠΑ και ειδικά η Κλαρκ γεμίζουν με χρυσόσκονη τη φετινή διοργάνωση….

“Απολύτως. Το ρόστερ των ΗΠΑ είναι εξαιρετικό. Όταν κοιτάς παίκτριες όπως η A'ja Wilson, η Breanna Stewart, η Caitlin Clark, η Paige Bueckers, η Angel Reese και η Chelsea Gray στην ίδια ομάδα, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί υπάρχει τόση προσοχή γύρω τους.

Αλλά για μένα, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι δεν είναι μόνο τα ονόματα. Είναι το πώς αυτές οι παίκτριες θα ταιριάξουν μεταξύ τους. Στο διεθνές μπάσκετ, έχεις λιγότερο χρόνο για να χτίσεις χημεία, διαφορετικούς κανόνες και διαφορετικές αμυντικές και επιθετικές ιδέες. Έτσι, ακόμη και η πιο ταλαντούχα ομάδα πρέπει να γίνει “Ομάδα”.

Η παρουσία τους σίγουρα φέρνει περισσότερη προσοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά νομίζω ότι προκαλεί και τον υπόλοιπο κόσμο να ανεβάσει το επίπεδό του. Η Κέιτλιν Κλαρκ έχει μία απίστευτη ικανότητα στις πάσες, μεγάλη εμβέλεια σουτ και πολύ υψηλό μπασκετικό IQ. Αλλά πέρα ​​από τις τεχνικές της δεξιότητες, παίζει με προσωπικότητα και αυτοπεποίθηση. Βλέπει πάσες που πολλές παίκτριες δεν θα μπορούσαν να δουν και έχει το θάρρος να κάνει δύσκολα σουτ σε σημαντικές στιγμές. Έχει επίσης την ικανότητα να συνδέεται με μια νέα γενιά οπαδών. Η επίδρασή της δεν αφορά μόνο τα στατιστικά. Βοηθά το γυναικείο μπάσκετ να φτάσει σε ανθρώπους που μπορεί να μην το έχουν παρακολουθήσει στενά στο παρελθόν. Ήταν επίσης η MVP του προκριματικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου των ΗΠΑ το 2026, με μέσο όρο 6,4 ασίστ ανά παιχνίδι. Είναι καταπληκτική παίκτρια”.

“Η ΓΑΛΛΙΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΚΟΙΤΆΞΕΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ”

Βέβαια, δεν υπάρχουν μόνο οι ΗΠΑ. Πριν από δύο χρόνια η Γαλλία έβαλε πάρα πολύ δύσκολα στις Αμερικάνες, στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων… Το Βέλγιο έχει τεράστια εμπειρία και προέρχεται από το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ και φυσικά, η Αυστραλία, η Κίνα και πολλές άλλες ομάδες με φιλοδοξίες που σε μία βραδιά, δεν αποκλείεται να βρεθούν σε θέση να κάνουν το μεγάλο μπαμ…

“Αν έπρεπε να διαλέξω μια ομάδα που θα μπορούσε να κοιτάξει τις ΗΠΑ στα μάτια, θα έλεγα τη Γαλλία. Φυσικά, η Αυστραλία, το Βέλγιο και η Ισπανία είναι επίσης πολύ σοβαρές διεκδικήτριες. Τα τελευταία Power Rankings της FIBA ​​τοποθετούν τη Γαλλία δεύτερη, την Αυστραλία τρίτη, την Ισπανία τέταρτη και το Βέλγιο πέμπτο πίσω από τις ΗΠΑ.

Πιστεύω όμως ότι η Γαλλία έχει τη σωματική διάπλαση, την αθλητικότητα και την αμυντική πειθαρχία για να κάνει τις ΗΠΑ να νιώθουν άβολα. Έχουν παίκτριες που μπορούν να δημιουργήσουν πλεονεκτήματα ατομικά.

Σε ένα τουρνουά όπως αυτό, ένα παιχνίδι μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Αν το Βέλγιο μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό με τις πάσες και την κίνηση της μπάλας, ή η Αυστραλία φέρει το παιχνίδι στο φιζικάλιτι, μπορεί επίσης να δημιουργήσει έναν πολύ δύσκολο γρίφο για τις ΗΠΑ”.

Το μπάσκετ γυναικών αναπτύσσεται διαρκώς. Και η Ευρώπη έχει παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό… Οι διασυλλογικές διοργανώσεις έχουν ισχυροποιηθεί, κοντά στις παραδοσιακές δυνάμεις εμφανίζονται και κάποιες άλλες που ήταν πιο πίσω παλαιότερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση προσελκύει το ενδιαφέρον και νέες παίκτριες… Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από 4 χρόνια, ο τελικός του Σίδνεϊ έσπασε όλα τα ρεκόρ, όταν 15 χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον τελικό των ΗΠΑ με την Κίνα…

“Σίγουρα. Νομίζω ότι το ευρωπαϊκό γυναικείο μπάσκετ γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό κάθε χρόνο” λέει η Σελέν Ερντέμ… “Το Βέλγιο είναι ίσως το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα. Έχει κερδίσει τους δύο τελευταίους τίτλους Ευρωμπάσκετ και η επιτυχία του δεν βασίζεται μόνο στο ατομικό ταλέντο αλλά και στη συνέχεια, τη χημεία και ένα πολύ καθαρό στυλ μπάσκετ. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Ιταλία αναπτύσσονται επίσης με διαφορετικούς τρόπους. Η Ιταλία, για παράδειγμα, επέστρεψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 32 χρόνια, ενώ η Γερμανία χτίζει μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα γενιά. Οπότε ναι, νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες γίνονται πιο βαθιές, πιο τακτικές και πιο ανταγωνιστικές”.

“Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ”

Φυσικά από τη συζήτηση μαζί της δε θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην Τουρκία, μία από τις υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που αναζητά την επιτυχία στην παγκόσμια σκηνή, καθώς η καλύτερη θέση που έχει επιδείξει στην ιστορία της διοργάνωσης είναι η 4η, το 2014, έχοντας πάρει μέρος, ωστόσο, μόλις δύο φορές μέχρι τη φετινή.

"Η Τουρκία είχε πάντα μια πολύ ισχυρή κουλτούρα μπάσκετ και νομίζω ότι το γυναικείο μπάσκετ έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση αυτής της κουλτούρας. Πιστεύω επίσης ότι η Τουρκία έχει μια πολύ ανταγωνιστική νοοτροπία. Όταν οι τουρκικές ομάδες πιστεύουν στον εαυτό τους, μπορούν να παίξουν πάνω από τις προσδοκίες. Το είδαμε ξανά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Τουρκία προκρίθηκε από έναν πολύ δύσκολο όμιλο στην Κωνσταντινούπολη μαζί με την Αυστραλία και την Ουγγαρία, γεγονός που δείχνει ότι οι παίκτριες είναι ικανές να διαχειριστούν ένα πολύ υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Για το Παγκόσμιο Κύπελλο, πιστεύω ότι η Τουρκία μπορεί να είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Είναι σε έναν δύσκολο όμιλο με την Αυστραλία και το Βέλγιο, αλλά αυτό μπορεί να είναι και μια ευκαιρία. Όταν παίζεις εναντίον των καλύτερων ομάδων, μαθαίνεις ποιο είναι πραγματικά το επίπεδό σου” τόνισε η κόουτς Ερντέμ, για να προσθέσει:

“Δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο το μπάσκετ των Γυναικών να ακολουθήσει την ανάπτυξη του αντίστοιχου των Ανδρών, επειδή αυτό έχει αναπτύξει μια εξαιρετικά ισχυρή επαγγελματική δομή, με σημαντικές επενδύσεις, προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης και μια πολύ μεγάλη βάση οπαδών.

Αλλά επίσης δεν νομίζω ότι το μπάσκετ Γυναικών χρειάζεται να ακολουθεί το ανδρικό μπάσκετ βήμα προς βήμα. Εχει τη δική του ταυτότητα και το δικό του εμπορικό και αθλητικό δυναμικό. Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη των νέων, στις εγκαταστάσεις, στην προπονητική και στην προβολή. Η Τουρκία έχει ήδη πολύ ισχυρή βάση στο γυναικείο μπάσκετ. Εάν αυτή η βάση συνεχίσει να αναπτύσσεται, πιστεύω ότι το παιχνίδι των Γυναικών μπορεί να φτάσει σε ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό και να γίνει ακόμη πιο δυνατό διεθνώς”.

Για να έρθει η συζήτηση και στην Ελλάδα φυσικά, που είχε μία πολύ καλή παρουσία στο Ευρωμπάσκετ, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο… Αλλά τα καλύτερα είναι μπροστά…

“Πρώτα απ 'όλα, θα έλεγα ότι η Ελλάδα έχει ήδη πολλά από τα συστατικά που χρειάζονται για να χτιστεί ένα ισχυρό πρόγραμμα γυναικείου μπάσκετ.

Η Ελλάδα έχει μια πολύ βαθιά κουλτούρα μπάσκετ, παθιασμένους οπαδούς, δυνατούς συλλόγους και ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά το παιχνίδι. Το είδαμε αυτό και κατά τη διάρκεια του EuroBasket 2025. Η διοργάνωση αγώνων στον Πειραιά και η τόσο ισχυρή υποστήριξη από τους φιλάθλους έδειξαν πόσες δυνατότητες υπάρχουν για το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα.

Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα λείπει πάθος ή γνώση για το μπάσκετ. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθεί μια πιο δυνατή και συνεχής πορεία για τις νεαρές παίκτριες. Χρειαζόμαστε περισσότερα κορίτσια που παίζουν μπάσκετ από νεαρή ηλικία, περισσότερες ευκαιρίες για να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο και μια σαφή σύνδεση μεταξύ του μπάσκετ των νεανίδων, των επαγγελματικών συλλόγων και της εθνικής ομάδας.

Πιστεύω επίσης ότι το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Εάν οι σύλλογοι συνεχίσουν να επενδύουν σε νεαρές Ελληνίδες παίκτριες και να τους δίνουν σημαντικά λεπτά συμμετοχής, η εθνική ομάδα θα ωφεληθεί μακροπρόθεσμα.

Είμαι λοιπόν πολύ αισιόδοξη για την Ελλάδα. Υπάρχει δυναμικό. Η Ελλάδα έχει μπασκετική παράδοση, έμπειρους προπονητές, παθιασμένους οπαδούς και ταλαντούχες παίκτριες. Με τη σωστή μακροπρόθεσμη δομή και επένδυση, πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί σίγουρα να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού γυναικείου μπάσκετ και να διεκδικήσει μια θέση στην παγκόσμια σκηνή”.

Και για το φινάλε… Ποια ομάδα θα μπορούσε να είναι η έκπληξη του Παγκοσμίου κυπέλλου:

“Θα έβλεπα την Ιαπωνία. Δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να υποτιμήσεις πια, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορούν να εκπλήξουν επειδή το στυλ τους μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα για μεγαλύτερες και πιο δυνατές ομάδες που διαθέτουν μεγάλα κορμιά. Η ταχύτητά τους, οι αποστάσεις, η κίνηση της μπάλας και η ικανότητά τους να αλλάζουν τον ρυθμό του παιχνιδιού τους καθιστούν έναν πολύ ενδιαφέροντα αντίπαλο.

Θα ανέφερα επίσης την Τουρκία. Βρίσκονται σε έναν δύσκολο όμιλο, αλλά έχουν το ταλέντο και την εμπειρία να κάνουν τα πράγματα άβολα για οποιονδήποτε”.