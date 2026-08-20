ΠΑΟΚ εναντίον Μπραν: Σε ποιο κανάλι το δείχνει;

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Τούμπα, στην πρώτη αναμέτρηση των play off του Conference League. Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης (20/08), με τη σέντρα να έχει προγραμματιστεί για τις 20:45.

Πού θα δω το ΠΑΟΚ εναντίον Μπραν και τι ώρα;

Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπραν για τα play off του Conference League θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου στο γήπεδο της Τούμπας. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:45.

Δείτε το κανάλι για το ΠΑΟΚ εναντίον Μπραν!

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