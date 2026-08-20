Με Μάικ Τζέιμς και Μπλοσομγκέιμ η προεπιλογή των ΗΠΑ, μέσα και ο Νάναλι!

Γνωστοί έγιναν οι 23 παίκτες από τους οποίους θα προκύψει η 12άδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αμερικής.
Ανάμεσά τους είναι και οι Μάικ Τζέιμς και Τζάρον Μπλοσομγκέιμ, με την έκπληξη να ακούει στο όνομα του Τζέιμς Νάναλι, με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ να είναι στη λίστα.
Αναλυτικά η 23άδα:
- Τζόρνταν Μπελ
- Τζάρον Μπλοσομγκέιμ
- Πέδρο Μπράντσο
- Γκάρισον Μπρουκς
- Ντάριους Μπράουν ΙΙ
- Κέβον Χάρις
- Ντιούαν Ερνάντες
- Μάλκολμ Χιλ
- Νέιτ Χίντον
- Μάικ Τζέιμς
- ΝτεΤζόν Τζάρο
- Ντίλον Τζόουνς
- Μπράντον Νάιτ
- Νασίρ Λίτλ
- Ξαβιέ Μουν
- Τζέιμς Νάναλι
- Έλφριντ Πέιτον Τζούνιορ
- Ορλάντο Ρόμπινσον ΙΙ
- Τζέιντεν Σάκλφορντ
- Τάιλερ Σμιθ
- Τέρι Τέιλορ
- Τζερεμάια Τίλμον
- Γκέιμπ Γιορκ