Με Μάικ Τζέιμς και Μπλοσομγκέιμ η προεπιλογή των ΗΠΑ, μέσα και ο Νάναλι!

Με τους Μάικ Τζέιμς και Τζάρον Μπλοσομγκέιμ ανακοινώθηκε η προεπιλογή των ΗΠΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μέσα και ο Τζέιμς Νάναλι!

Γνωστοί έγιναν οι 23 παίκτες από τους οποίους θα προκύψει η 12άδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αμερικής.

Ανάμεσά τους είναι και οι Μάικ Τζέιμς και Τζάρον Μπλοσομγκέιμ, με την έκπληξη να ακούει στο όνομα του Τζέιμς Νάναλι, με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ να είναι στη λίστα.

Αναλυτικά η 23άδα: