Έγραψαν στην Παλιοσπύρου «θα μου άρεσε να βγει η άλλη από τη φυλακή να σου ξαναρίξει βιτριόλι»

Ένα απαράδεκτο μήνυμα που έλαβε δημοσιοποίησε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, καθώς έξι χρόνια μετά την επίθεση που δέχτηκε, άντρας της ευχήθηκε να βγει από τη φυλακή η γυναίκα που της έριξε βιτριόλι στο πρόσωπο για να μπορέσει να το ξανακάνει.

Όπως φαίνεται σε story που ανέβασε στο Instagram ο αποστολέας έδειξε να ενοχλείται από τις αναρτήσεις που κάνει καθημερινά, παρουσιάζοντας στιγμές της ζωής της και τα ενδιαφέροντά της, υποστηρίζοντας πως δεν είναι σωστό να δημιουργεί συνεχώς αυτού του είδους το περιεχόμενο, τη στιγμή που «ο κόσμος δεν έχει να φάει».

Το μήνυμα έγραψε αναλυτικά: «Μας ζάλισες κορίτσι μου, είναι πολύ σπαστικό συνέχεια να ανεβάζεις πράγματα άσχετα. Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι. Μας το παίζεις και κάποια όλη την ώρα, απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ πράγματα. Κάτσε λίγο στ’ αυγά σου. Ο κόσμος δεν έχει να φάει κι εσύ όλη την ώρα ανεβάζεις. Καλά σου έκανε και σου έριξε βιτριόλι. Φαντάζομαι πριν πως ήσουνα σπαστική γυναίκα, γι’ αυτό σου έριξε βιτριόλι. Πολύ καλά σου έκανε».

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου διατήρησε την ψυχραιμία της και απλά αναρωτήθηκε: «Γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;».

Πηγή: protothema.gr