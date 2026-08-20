Στρατηγική κίνηση της Ντουμπάι BC: Προσέλαβε τον Τρίσταν Τόμπσον ως Global Ambassador

Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τρίσταν Τόμπσον ως Global Ambassador.

Κίνηση που αφορά την στρατηγική της θέση από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που προσέλαβε τον άλλοτε αστέρα του ΝΒΑ για τον ρόλο του Global Ambassador.

Πεδίο δράσης του Τόμπσον θα είναι η «γέφυρα» ανάμεσα στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, αλλά και η προώθηση της Ντουμπάι BC σε όλο τον κόσμο.