Παναθηναϊκός για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Σαν σήμερα γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου»

Αναλυτικά:
«Η 20ή Αυγούστου είναι μία ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό μας, καθώς σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου, ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας»...
Η 20ή Αυγούστου είναι μία ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό μας, καθώς σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου, ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας...… pic.twitter.com/FzD4sNspOL— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 20, 2026