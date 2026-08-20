Παναθηναϊκός για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Σαν σήμερα γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου»

Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος και φυσικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν ξέχασε τον ιστορικότερο παράγοντα του ελληνικού αθλητισμού.

Αναλυτικά:

«Η 20ή Αυγούστου είναι μία ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό μας, καθώς σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου, ο Παύλος Γιαννακόπουλος.

Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας»...