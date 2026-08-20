Μονακό: Πήγε και πάλι για τις 25 Αυγούστου η εκδίκαση στο CNOSF

H Moνακό είναι στο χείλος του γκρεμού, με την εκδίκαση της υπόθεσής της να μεταφέρεται και πάλι για τις 25 Αυγούστου.

Η γαλλική ομάδα προσπαθεί να πιαστεί από κάπου, αλλά δεν τα καταφέρνει. Το χάος συνεχίζει να επικρατεί, αφού ο Τζαμάλ Μάσμπερν δεν κατέβαλε τα χρήματα που είχε συμφωνήσει και πλέον η Μονακό στρέφεται σε άλλες λύσεις, όπως αυτή του Ροναλντίνιο.

Κάπως έτσι ήρθε και η νέα αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσής της στο CNOSF (Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή), που επέστρεψε στην αρχική της ημερομηνία, στις 25 Αυγούστου, παρότι η Μονακό είχε ζητήσει να γίνει την Πέμπτη (20/8) για να κερδίσει χρόνο.