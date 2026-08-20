Ξύλο και των γονέων σε πανηγύρι στο Αντίρριο κι η ορχήστρα συνέχισε να παίζει μουσική (vid)!

Η γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατούσε σε ένα πανηγύρι στο Αντίρριο μετατράπηκε γρήγορα σε χάος, όταν ξέσπασε άγριο ξύλο μπροστά στα μάτια των παρευρισκόμενων.

Αιτία φέρεται να στάθηκε η αντιπαράθεση μιας παρέας νεαρών από την Πάτρα με παρέα ντόπιων Ρομά, με τη λογομαχία σύντομα να κλιμακώνεται.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, σύμφωνα με το npress.gr, τα πνεύματα οξύνθηκαν και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο καθώς οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια, με πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και ποτήρια να... ίπτανται ανάμεσα στον κόσμο που προσπαθούσε έντρομος να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής και να προφυλαχτεί.

Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο, δεκάδες νεαροί συμμετέχουν στο επεισόδιο, με τις συμπλοκές να συνεχίζονται σε διαφορετικά σημεία του χώρου. Μπουνιές και κλωτσιές ανταλλάσσονται, ενώ οι παρευρισκόμενοι επιχειρούν να απομακρυνθούν για να μην βρεθούν στη μέση. Το πλέον σουρεαλιστικό στοιχείο στο όλο αυτό περιστατικό ήταν η στάση της ορχήστρας, η οποία συνέχισε να παίζει παραδοσιακή μουσική κανονικά, ενώ ακριβώς μπροστά τους εκτυλίσσονταν σκηνές χάους.