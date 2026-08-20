Φοιτητική στέγη… απλησίαστη για φοιτητές: Γκαρσονιέρες 30 τ.μ. έως και 600 ευρώ - «Σαφάρι» για ένα σπίτι

Έως 800 ευρώ για ανακαινισμένο σπίτι στην Αθήνα, στα 650 ευρώ Θεσσαλονίκη και Βόλος.

Σε πραγματικό «σαφάρι» αναζήτησης στέγης έχει μετατραπεί για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους η προσπάθεια να βρουν ένα μικρό και οικονομικά προσιτό σπίτι στις μεγάλες φοιτητουπόλεις της χώρας.

Λίγο πριν από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, ακόμη και οι γκαρσονιέρες των περίπου 30 τετραγωνικών μέτρων έχουν γίνει «χρυσάφι», με τα ενοίκια σε αρκετές περιπτώσεις να κινούνται στα 500 και 600 ευρώ τον μήνα. Η κατάσταση είναι ακόμη δυσκολότερη για οικογένειες που αναζητούν μεγαλύτερο σπίτι για δύο παιδιά, καθώς, σύμφωνα με όσα καταγράφει το ρεπορτάζ του OPEN, οι τιμές μπορούν να ξεκινούν από τα 600 ευρώ και να ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Χριστίνας, η οποία ταξίδεψε από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους γονείς της, αναζητώντας σπίτι στο οποίο θα συγκατοικήσει με την αδελφή της. Μία εβδομάδα μετά την έναρξη της αναζήτησης, όμως, οι επιλογές παραμένουν περιορισμένες. «Δυσκολευόμαστε αρκετά. Ψάχνουμε εδώ κοντά, αλλά τα σπίτια είναι λίγο παλιά και οι τιμές ανεβασμένες. Εμείς είμαστε αδελφές, οπότε δεν έχουμε άλλη επιλογή», περιγράφει.

Έως 600 ευρώ μια γκαρσονιέρα στη Θεσσαλονίκη

Μία από τις πλέον δημοφιλείς περιοχές για τους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη παραμένει η Ναυαρίνου, κυρίως λόγω της μικρής απόστασης από τα πανεπιστήμια. Ακόμη και εκεί, όμως, η εύρεση οικονομικής κατοικίας μόνο εύκολη δεν είναι. Τα ενοίκια για μία απλή γκαρσονιέρα ξεκινούν περίπου από τα 350 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 600 ευρώ, ανάλογα με την κατάσταση, το μέγεθος και τις παροχές του ακινήτου. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες μεγάλες φοιτητουπόλεις.

Στην Αθήνα, και συγκεκριμένα σε περιοχές όπως ο Ζωγράφος και η Καλλιθέα, ένα σπίτι 40 έως 50 τετραγωνικών μέτρων με ένα υπνοδωμάτιο μπορεί να ξεκινά από περίπου 480 ευρώ, ενώ εάν είναι ανακαινισμένο η τιμή του μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 800 ευρώ τον μήνα.

Σε Θεσσαλονίκη και Βόλο, ένα αντίστοιχο ακίνητο κινείται περίπου από 500 έως 650 ευρώ, ενώ στην Πάτρα, σε περιοχές όπως το κέντρο και η Αγία Σοφία, τα ενοίκια διαμορφώνονται περίπου από 380 έως 550 ευρώ. Οι τιμές αυτές περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές μιας οικογένειας που μπορεί να διαθέσει έως 400 ευρώ τον μήνα.

Όπως εξηγούν επαγγελματίες της αγοράς, όταν το διαθέσιμο budget δεν ξεπερνά αυτό το ποσό, είναι συχνά προτιμότερο ο ενδιαφερόμενος να αναζητήσει ένα μικρό στούντιο, παρά ένα μεγαλύτερο δίχωρο σε κακή κατάσταση ή με σημαντικά μειονεκτήματα.

Την ίδια στιγμή, μία πλήρως επιπλωμένη, νεόδμητη ή ανακαινισμένη γκαρσονιέρα μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 500-550 ευρώ, ποσό που για πολλές οικογένειες είναι πλέον απαγορευτικό.

Η εκτόξευση του κόστους της φοιτητικής στέγης δεν επηρεάζει μόνο την επιλογή του σπιτιού. Για ολοένα και περισσότερους νέους επηρεάζει πλέον την ίδια την καθημερινότητα των σπουδών τους.

Με το ενοίκιο να απορροφά από μόνο του 500 ή 600 ευρώ τον μήνα, χωρίς να υπολογίζονται λογαριασμοί, τρόφιμα, μετακινήσεις και τα υπόλοιπα έξοδα διαβίωσης, αρκετοί φοιτητές αναγκάζονται να αναζητήσουν παράλληλα εργασία προκειμένου να μπορέσουν να παραμείνουν στην πόλη όπου πέρασαν.

«Πολλές οικογένειες δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά τα παιδιά τους όταν δεν έχουν περάσει στην πόλη τους. Δεν είναι καθόλου εύκολο να μετακομίζεις σε μία νέα πόλη, πόσο μάλλον όταν πρέπει παράλληλα να δουλεύεις ενώ σπουδάζεις.» Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο για οικογένειες με δύο παιδιά που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, καθώς το συνολικό κόστος μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Η μάχη για τη φοιτητική στέγη αναμένεται να συνεχιστεί με την ίδια ένταση και τις επόμενες ημέρες, καθώς πολλοί πρωτοετείς και οι οικογένειές τους εξακολουθούν να αναζητούν ακίνητο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Οι μεσίτες συνιστούν υπομονή και προσεκτική έρευνα, καθώς η πίεση της περιόδου μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε επιλογές που είτε ξεπερνούν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό είτε δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του φοιτητή. Για χιλιάδες οικογένειες, πάντως, η εξίσωση γίνεται κάθε χρόνο δυσκολότερη: ένα μικρό σπίτι, σε λογική απόσταση από τη σχολή και σε τιμή που να μπορεί πραγματικά να αντέξει η τσέπη τους.

Πηγή: ethnos.gr