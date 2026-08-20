Το μήνυμα του Ναν μετά το χειρουργείο: «Τίποτα δε μπορεί να με σταματήσει»!

Ο Κέντρικ Ναν έστειλε μέσα από τα social media το μήνυμά του για τον τραυματισμό του, τονίζοντας ότι φορτώνει μια καλύτερη έκδοση του εαυτού του!

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στην διάρκεια ατομικής προπόνησης στις ΗΠΑ και αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Ο Κέντρικ Ναν, μάλιστα λίγη ώρα μετά το χειρουργείο, ανάρτησε φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις ατομικές προπονήσεις που έκανε, στέλνοντας το μήνυμά του στους φίλους του Τριφυλλιού.

«Η μηχανή χρειάστηκε ένα update. Μια καλύτερη έκδοση φορτώνει. Το σχέδιο του Θεού! Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει!», ανέφερε στο μήνυμά του ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού.