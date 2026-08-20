Έκαναν το «μπαμ» οι Καβαλίερς: Πήραν Ουότσον σε τριπλό trade

Σε μια πολύ δυνατή κίνηση ενίσχυσης προχώρησαν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, που απέκτησαν τον Πέιτον Ουότσον από τους Ντένβερ Νάγκετς σε trade που είχε και την εμπλοκή των Κλίπερς.

Οι Καβαλίερς έδωσαν ένα draft pick πρώτου γύρου στους Νάγκετς και τον Μαξ Στρους στους Λος Άντζελες Κλίπερς, για να αποκτήσει τα δικαιώματα του 23χρονου φόργουορντ, με τους «Σβώλους» να παίρνουν και ένα pick δεύτερου γύρου από τους Κλίπερς.

Ο Πέιτον Ουότσον που ήταν restricted free agent, ήρθε σε συμφωνία με τους Καβαλίερς για την υπογραφή συμβολαίου τετραετούς διάρκειας με συνολικές απολαβές στα 88 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου θα είναι player option.

Με αυτή την προσθήκη οι Καβαλίερς δυναμώνουν σε μεγάλο βαθμό στην θέση των φόργουορντ, με τον 23χρονο την περσινή σεζόν να έχει 14.6 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ ανά αγώνα σε 54 αγώνες.