Χαμός στην Ρόμα με την δημοπρασία για τα σορτς των ποδοσφαιριστριών της! (pic)

Ο ιταλικός σύλλογος άρχισε να δημοπρατεί τα σορτς που φορούσαν οι ποδοσφαιριστές του μέσω μιας πλατφόρμας που ειδικεύεται σε ρούχα που έχουν φορεθεί από παίκτες.
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με φιλανθρωπικούς σκοπούς, αλλά κατέληξε να προκαλέσει αντιδράσεις λόγω μιας απροσδόκητης λεπτομέρειας, καθώς τα σορτς των ποδοσφαιριστριών δέχονται προσφορές εκατοντάδων δολαρίων υψηλότερες από τις φανέλες των ποδοσφαιριστών.
Η κατάσταση έχει προκαλέσει την οργή της κοινότητας του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ιταλία, με την Ρόμα να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, για μια απόφαση που ξεκίνησε για φιλανθρωπικούς σκοπούς και κατέληξε σε μια εντελώς απροσδόκητη αντιπαράθεση.
🚨😳 POLÉMICA EN LA ROMA POR UNA SUBASTA INESPERADA.— Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) August 19, 2026
El club italiano comenzó a subastar los shorts utilizados por sus futbolistas a través de una plataforma especializada en prendas usadas por jugadores. 👕👖
La iniciativa nació con fines benéficos, pero terminó generando… pic.twitter.com/y54A4ZAosj