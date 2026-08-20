Χαμός στην Ρόμα με την δημοπρασία για τα σορτς των ποδοσφαιριστριών της! (pic)

H απόφαση της Ρόμα να δημοπρατήσει ρουχισμό που φορούν στους αγώνες τους οι ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες του συλλόγου, έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση στην Ιταλία.

Ο ιταλικός σύλλογος άρχισε να δημοπρατεί τα σορτς που φορούσαν οι ποδοσφαιριστές του μέσω μιας πλατφόρμας που ειδικεύεται σε ρούχα που έχουν φορεθεί από παίκτες.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με φιλανθρωπικούς σκοπούς, αλλά κατέληξε να προκαλέσει αντιδράσεις λόγω μιας απροσδόκητης λεπτομέρειας, καθώς τα σορτς των ποδοσφαιριστριών δέχονται προσφορές εκατοντάδων δολαρίων υψηλότερες από τις φανέλες των ποδοσφαιριστών.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει την οργή της κοινότητας του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ιταλία, με την Ρόμα να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, για μια απόφαση που ξεκίνησε για φιλανθρωπικούς σκοπούς και κατέληξε σε μια εντελώς απροσδόκητη αντιπαράθεση.