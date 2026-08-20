Μάνος: «Στόχος του Κοροίβου να είναι ανταγωνιστικός παίζοντας ελκυστικό μπάσκετ»

Ο προπονητής της Κοροίβου Αμαλιάδας, Γιάννης Μάνος, «φιλοξενήθηκε» στο ΕΟΚ WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το τι καινούργιο θα δούμε από τον Κόροιβο φέτος: «Το καινούργιο είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε από την αρχή την ομάδα, γιατί από πέρυσι έχουν μείνει μόλις τρία παιδιά και όλα πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Οπότε, θα πάμε μέρα-μέρα, να μπορέσουμε να “χτίσουμε” μια δυνατή ομάδα για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο φέτος, αλλά συνάμα και συναρπαστικό».

Για τον σχεδιασμό του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν: «Το δύσκολο είναι να βρεις τα παιδιά που να έχουν χαρακτηριστικά τα οποία να ταιριάζουν μ’ αυτό που θες να κάνεις, πράγμα που δεν είναι εύκολο όταν δεν έχεις τα λεφτά για να πεις “θέλω αυτά τα χαρακτηριστικά”. Οπότε, αναγκάζεσαι να κάνεις… μαντεψιές».

Για τους παίκτες που παρέμειναν στην ομάδα: «Από πέρυσι έμειναν τρεις, ο Κοκορέλης, ο Τατάρης και ο Κάτζος. Ήρθε και ο Τσαφαράς, που είναι ένα ελπιδοφόρο παιδί. Γενικά ο μέσος όρος ηλικίας μας θα είναι πάλι μικρός. Προσπαθούμε να βρούμε παιδιά που “διψούν”. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Τέτοια παιδιά, σε μικρή ηλικία, που “διψούν”, μπορεί να σου βγάλουν και πράγματα μέσα στη χρονιά».

Για τους δύο ξένους της ομάδας, Τάιρελ Τζόουνς και Τσακ Ο’ Μπάνον: «Είναι δύο παιδιά που ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά που έψαχνα. Τον Τάιρελ τον ξέραμε, είχε παίξει έξι-επτά παιχνίδια στην Elite League, ξέρει την κατηγορία και έχει χαρακτηριστικά που εμένα μού ταιριάζουν. Είναι γρήγορος, αθλητικός, καλός στο ανοιχτό γήπεδο και σκόρερ. Ο Τσακ Ο’ Μπάνον είναι άλλη περίπτωση. Είναι ένα παιδί κοντά στα δύο μέτρα που κάνει τα πάντα. Το θέμα είναι να έρθουν σε καλή κατάσταση. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούν στην ομάδα, τόσο το καλύτερο, γιατί, μην κρυβόμαστε, οι περισσότερες ομάδες στηρίζονται στους Αμερικάνους».

Για τον στόχο της ομάδας στη νέα σεζόν: «Θέλουμε να παίξουμε ένα καλό μπάσκετ, που νομίζω ότι το κάναμε και πέρυσι. Να είναι η ομάδα ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ, ώστε να το ευχαριστιέται και ο κόσμος. Νομίζω θα πάνε καλά τα πράγματα. Είμαι αισιόδοξος».

Για τη δυναμική του επερχόμενου πρωταθλήματος: «Θα είναι πιο δυνατό το πρωτάθλημα από πέρυσι. Σίγουρα έχει κάποιες ομάδες που ξεχωρίζουν, όπως είναι ο Πανιώνιος, που είναι το απόλυτο φαβορί, αλλά, από ‘κει και πέρα, είναι και άλλες που έχουν ενισχυθεί πολύ και όλες μαζί απαρτίζουν ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Το γεγονός ότι είναι πολλές ομάδες από την Αθήνα από μόνο του κάνει το πρωτάθλημα πιο δύσκολο. Το αρνητικό είναι πως δε μπορείς να έχεις μια εικόνα εξ αρχής, γιατί όλες οι ομάδες στην κατηγορία αλλάζουν. Κάθε χρονιά φεύγουν όλοι οι παίκτες και “χτίζονται” ξανά από το μηδέν».

Για την οργάνωση που υπάρχει στον Κόροιβο Αμαλιάδας: «Ο Κόροιβος είναι πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα σε όλα τα κομμάτια, από τους γιατρούς μέχρι και τον τρόπο που ζεις. Έχουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία της κατηγορίας. Είναι ένα σωματείο που δουλεύει πάρα πολύ σωστά και βοηθάει παιδιά να εξελιχθούν. Έχουμε πολλά παραδείγματα, τον Παρασκευόπουλο, τον Πλώτα, τον Πετανίδη… Είναι πολλά παιδιά που έδειξαν και έφυγαν, άρα κάτι κάνει καλά η ομάδα. Ακόμη και το γήπεδο πληροί όλες τις προδιαγραφές, έχουν τα πάντα. Οι άνθρωποι που απαρτίζουν την ομάδα είναι από την τοπική κοινωνία, αγαπούν την ομάδα και ξέρουν καλά το αντικείμενο μετά από τόσα χρόνια».