Παναθηναϊκός: Ξεκίνησαν οι εξετάσεις για τη νέα σεζόν με Σλούκα, Χέις - Ντέιβις, Λεσόρ και Μαντζούκα (pics)

Οι καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις έκαναν το τζάμπολ της νέας σεζόν για τον Παναθηναϊκό Aktor, με τέσσερις παίκτες να περνούν την πόρτα του «ΥΓΕΙΑ» πριν μπουν σε ρυθμούς προπονήσεων.

Οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χεις - Ντέιβις και Λευτέρης Μαντζούκας βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης (20/08) στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» και υποβλήθηκαν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Έτσι, οι «πράσινοι» έκαναν το πρώτο, άτυπο... τζάμπολ για την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.