Παναθηναϊκός: Ξεκίνησαν οι εξετάσεις για τη νέα σεζόν με Σλούκα, Χέις - Ντέιβις, Λεσόρ και Μαντζούκα (pics)

Οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χεις - Ντέιβις και Λευτέρης Μαντζούκας βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης (20/08) στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» και υποβλήθηκαν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Έτσι, οι «πράσινοι» έκαναν το πρώτο, άτυπο... τζάμπολ για την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.
Οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χειζ-Ντέιβις και Λευτέρης Μαντζούκας βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης (20/08) στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και υποβλήθηκαν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της έναρξης της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2026/27.… pic.twitter.com/5EAQoK2F0l— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 20, 2026