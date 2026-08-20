Χρηματικά έπαθλα που... ζαλίζουν στο US Open!

Το φετινό US Open εκτοξεύει τον πήχη στις οικονομικές απολαβές των παικτών προσφέροντας συνολικά 108 εκατομμύρια δολάρια, ποσό-ρεκόρ στην ιστορία του επαγγελματικού τένις!

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (USTA) προσφέρει για μία ακόμη χρονιά το μεγαλύτερο πακέτο οικονομικών απολαβών, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 108 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται για αύξηση της τάξεως του 20% σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ των 90 εκατ. δολαρίων που είχε καταγραφεί πέρυσι. Για τη δεύτερη σερί χρονιά αντίστοιχη άνοδος, ενώ στο διάστημα των δύο ετών η συνολική αύξηση φτάνει το 44%!

Οι τενίστες και οι τενίστριες που θα συμμετάσχουν στην διοργάνωση, θα επωφεληθούν από αυξήσεις σε όλες τις εκφάνσεις του τουρνουά:

Οι δύο πρωταθλητές στο μονό θα λάβουν το αστρονομικό ποσό των 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων, το υψηλότερο που έχει υπάρξει ποτέ!

Το ποσό για τον πρώτο γύρο στο κυρίως ταμπλό έχει αυξηθεί στα 140.000 δολάρια (αύξηση 27%).

Το χρηματικό έπαθλο για τον πρώτο γύρο των προκριματικών σε άνδρες και γυναίκες αυξάνεται στα 32.000 δολάρια (16%).