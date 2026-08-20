Χρηματικά έπαθλα που... ζαλίζουν στο US Open!

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (USTA) προσφέρει για μία ακόμη χρονιά το μεγαλύτερο πακέτο οικονομικών απολαβών, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 108 εκατ. δολάρια.
Πρόκειται για αύξηση της τάξεως του 20% σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ των 90 εκατ. δολαρίων που είχε καταγραφεί πέρυσι. Για τη δεύτερη σερί χρονιά αντίστοιχη άνοδος, ενώ στο διάστημα των δύο ετών η συνολική αύξηση φτάνει το 44%!
Οι τενίστες και οι τενίστριες που θα συμμετάσχουν στην διοργάνωση, θα επωφεληθούν από αυξήσεις σε όλες τις εκφάνσεις του τουρνουά:
- Οι δύο πρωταθλητές στο μονό θα λάβουν το αστρονομικό ποσό των 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων, το υψηλότερο που έχει υπάρξει ποτέ!
- Το ποσό για τον πρώτο γύρο στο κυρίως ταμπλό έχει αυξηθεί στα 140.000 δολάρια (αύξηση 27%).
- Το χρηματικό έπαθλο για τον πρώτο γύρο των προκριματικών σε άνδρες και γυναίκες αυξάνεται στα 32.000 δολάρια (16%).
- Οι πρωταθλητές στα ανδρικά, γυναικεία και μικτά διπλά θα μοιράζονται 1 εκατ. δολάρια ανά ομάδα.