Ο' Νιλ: «Οι Σίξερς δημιουργήθηκαν για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα τώρα»

Ο Σακίλ Ο' Νιλ έθεσε ψηλά τον πήχη για τους Φιλαδέλφεια Σέβεντι Σίξερς μετά το deal με τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Αναλυτικά όσα είπε ο «Σακ»:

«Πρωτάθλημα ή αποτυχία. Έχεις τον σπουδαίο Λεμπρόν. Έχεις τον σπουδαίο Εμπίντ.

Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, ο Τσαρλς κι εγώ λέγαμε συνέχεια ότι είναι ο καλύτερος ψηλός. Ο "Τζόκερ" τον έχει ξεπεράσει, ας είμαστε ειλικρινείς, και έχει δημιουργήσει τη δική του παρακαταθήκη. Η ερώτησή μου προς τον Τζοέλ είναι η εξής: θέλει να πάρει ξανά αυτόν τον τίτλο; Αν ναι, ας μου το δείξει.

Ξέρω ότι ο Λεμπρόν θέλει να κατακτήσει ένα τελευταίο πρωτάθλημα. Ο Τζέιλεν αισθάνεται υποτιμημένος. Ο Μάξεϊ συνεχίζει να... φτιάχνει το όνομά του. Σίγουρα είναι η ομάδα που πρέπει να παρακολουθήσουμε.

Δεν θέλω να ακούσω για του χρόνου. Αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε για να κατακτήσει το πρωτάθλημα τώρα. Έχει όλα τα κομμάτια που χρειάζεται».