Ισραήλ: «Δεν θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να εδραιωθεί στη Συρία»-Κατέχει 5% της συριακής επικράτειας

Το Ισραήλ υπερασπίζεται την επίθεση στη Συρία, ότι όντως η Τουρκία επιχειρούσε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάνεις στο Αμπού αλ -Νουχούρ και προειδοποιεί για την τουρκική στρατιωτική επέκταση

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έπληξε συριακή βάση για να αποτρέψει την τουρκική στρατιωτική ενίσχυση κοντά στα σύνορά του, επικαλούμενο την παρουσία της Τουρκίας σε περίπου 5% της συριακής επικράτειας και τις δηλώσεις Ερντογάν για την καταστροφή του Ισραήλ.

Το Ισραήλ επιχειρεί να εξασφαλίσει διεθνή στήριξη μετά τον βομβαρδισμό συριακής στρατιωτικής βάσης, μια ενέργεια που προκάλεσε αντιπαράθεση με την Τουρκία και επικρίθηκε ακόμη και από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία και την Τουρκία.

Ο Ντόρον Σπίλμαν, εκπρόσωπος της ομάδας δημόσιας διπλωματίας του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, δημοσίευσε την Παρασκευή βίντεο στο οποίο παρουσιάζει την ισραηλινή επιχείρηση στη Συρία ως προσπάθεια να αποτραπεί η τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη και να εμποδιστεί η σταδιακή μεταφορά της απειλής προς τα ισραηλινά σύνορα.

«Η Τουρκία προχώρησε στην επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στη Συρία προς τα σύνορα του Ισραήλ. Το Ισραήλ εντόπισε την απειλή και έδρασε πριν κλιμακωθεί. Δείτε τον χάρτη. Δείτε τι συνέβη» προτρέπει.

Σύμφωνα με τον Σπίλμαν, η Τουρκία έχει δημιουργήσει σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Συρία από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου και σήμερα, όπως υποστήριξε, ελέγχει περίπου το 5% της συριακής επικράτειας.

Αντίθετα, ανέφερε ότι το Ισραήλ ελέγχει περίπου το ένα δέκατο του 1% της συριακής επικράτειας στη νότια Συρία.

«Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία, η οποία δεν αντιμετωπίζει απειλές, κατέχει 50 φορές περισσότερα συριακά εδάφη από το Ισραήλ», υποστήριξε.

Το Αμπού αλ-Ντουχούρ στο επίκεντρο

Ο Σπίλμαν ανέφερε ότι πριν από περισσότερο από έναν χρόνο το Ισραήλ και η Συρία είχαν καταλήξει σε συνεννόηση για τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ασφαλείας και την αποφυγή εντάσεων στα σύνορα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η Συρία παραβίασε αυτή τη συνεννόηση όταν οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν σχέδια για ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στην αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ, στη βόρεια Συρία.

Η βάση βρίσκεται, σύμφωνα με τον ισραηλινό αξιωματούχο, σε απόσταση μικρότερη των 200 μιλίων από ισραηλινές πόλεις και κοινότητες.

«Πριν από περισσότερο από έναν χρόνο, το Ισραήλ και η Συρία κατέληξαν σε μια κατανόηση για τη διατήρηση του status quo ασφαλείας και τη διατήρηση της ηρεμίας στα σύνορα», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τη Συρία να μην προχωρήσει.

«Μην το κάνετε. Γνωρίζουμε ότι η Συρία έλαβε αυτές τις προειδοποιήσεις και επέλεξε να τις αγνοήσει», ανέφερε ο Σπίλμαν, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ αποφάσισε να «στείλει το μήνυμα με έναν διαφορετικό τρόπο».

«Δεν θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να κινηθεί προς τα νότια»

Ο εκπρόσωπος του γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν επιθυμεί κλιμάκωση, αλλά δεν προτίθεται να επιτρέψει στην Τουρκία να δημιουργήσει μόνιμη στρατιωτική παρουσία στη Συρία.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου κατέστησε απολύτως σαφή τη θέση του Ισραήλ. Δεν θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να εδραιωθεί στη Συρία και να κινείται σταθερά προς τα νότια, προς τα ισραηλινά σύνορα», δήλωσε.

Παράλληλα, ο Σπίλμαν επιχείρησε να εξηγήσει γιατί η παρουσία τουρκικών δυνάμεων στη Συρία θεωρείται από το Ισραήλ απειλή.

«Κάποιοι μπορεί να αναρωτηθούν γιατί το Ισραήλ θα έπρεπε να ανησυχεί για τις τουρκικές δυνάμεις στη Συρία», ανέφερε.

Η απάντησή του επικεντρώθηκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν έχει ανοιχτά καλέσει για την καταστροφή του Ισραήλ», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει επίσης εκφραστεί αρνητικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον στενότερο σύμμαχο του Ισραήλ.

«Είναι αυτός ο άνθρωπος που θα θέλατε να βρίσκεται στα σύνορά σας;» διερωτήθηκε.

Σύμφωνα με τον Σπίλμαν, τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου απέδειξαν τους κινδύνους που δημιουργεί η αγνόηση των δηλώσεων εχθρικών δυνάμεων.

«Η 7η Οκτωβρίου κατέστησε σαφές σε όλους ότι όταν ο εχθρός σας λέει ότι θέλει να σας καταστρέψει, μάλλον θα πρέπει να τον πιστεύετε», ανέφερε.

Παρά την ιδιαίτερα σκληρή ρητορική απέναντι στην Άγκυρα, ο εκπρόσωπος επανέλαβε ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει μια ευρύτερη σύγκρουση με την Τουρκία.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει καταστήσει επίσης σαφές κάτι ακόμη. Το Ισραήλ καλωσορίζει την επιστροφή στο προηγούμενο status quo. Δεν αναζητούμε την κλιμάκωση», ανέφερε.

«Όμως ούτε η Τουρκία ούτε οποιαδήποτε άλλη χώρα πρόκειται να απειλήσει το κράτος του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Η ασυνήθιστη αμερικανική καταδίκη

Το ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε ασυνήθιστα έντονη αμερικανική αντίδραση.

Ο Τομ Μπάρακ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία και την Τουρκία, προειδοποίησε ότι τέτοιες επιθέσεις «θα μπορούσαν να αυξήσουν την τουρκική παρουσία στην περιοχή στο άμεσο μέλλον».

Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ισραηλινή επίθεση και ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, θα μπορούσε να είχε προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ.

Νέα μετωπική σύγκρουση Νετανιάχου – Ερντογάν

Η νέα κρίση στις σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας κλιμακώθηκε σχεδόν αμέσως μετά το ισραηλινό πλήγμα.

Ο Νετανιάχου απηύθυνε προς την Τουρκία το μήνυμα «Μην το κάνετε», ενώ η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και “red notice” σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, χαρακτήρισε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους και κατέχει τη μισή Κύπρο.

Το βράδυ της Παρασκευής, η τουρκική προεδρία απάντησε ότι «οι προσπάθειες της κυβέρνησης Νετανιάχου να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέα απειλή αποτελούν μέρος της προεκλογικής της στρατηγικής».

Πηγή: newsbomb.gr