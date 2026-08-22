Σουηδία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες ο τελικός απολογισμός της επίθεσης με σπαθί σε σχολείο

Ένας 18χρονος πρώην μαθητής εισέβαλε στο λύκειο Brinell της κεντρικής Σουηδίας το μεσημέρι και συνελήφθη έπειτα από πυρά αστυνομικών

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν μετά από αιματηρή επίθεση με σπαθί που εξαπέλυσε 18χρονος μέσα σε σχολικό συγκρότημα στη Φαγκέρστα της κεντρικής Σουηδίας.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση όταν σήμανε συναγερμός στις 14:06 το μεσημέρι. Μέσα σε μόλις τρία λεπτά, οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν στο λύκειο Brinell, όπου φοιτούν περίπου 450 μαθητές ηλικίας 16 έως 20 ετών.

Όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Τόμι Άλρικσον, οι αστυνομικοί μπήκαν στο κτίριο και στις 14:16 εξουδετέρωσαν τον νεαρό δράστη πυροβολώντας τον. Αμέσως μετά τον έλεγχο του χώρου, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν νεκρό. Ο 18χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο και τέθηκε υπό κράτηση, χωρίς να αναζητούνται άλλοι ύποπτοι.

Σοβαρά τραυματισμένοι δύο έφηβοι

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται δύο αγόρια, ηλικίας 12 και 17 ετών, τα οποία νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τον διευθυντή της τοπικής υγειονομικής αρχής, το ένα από τα δύο παιδιά χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, ενώ ένας τρίτος τραυματίας έλαβε εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, το σοκ στην τοπική κοινότητα είναι τεράστιο, καθώς το σχολείο είχε μόλις ανοίξει μετά τις θερινές διακοπές και για ορισμένους μαθητές η σημερινή ήταν η πρώτη μέρα της χρονιάς.

Στο μικροσκόπιο το παρελθόν και το TikTok

Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το προφίλ του δράστη και να κατανοήσουν τι όπλισε το χέρι του. Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SVT μετέδωσε ότι πρόκειται για πρώην μαθητή του σχολείου με παλαιότερη καταδίκη για επίθεση, ο οποίος μπήκε στο κτίριο κρατώντας σπαθί και φορώντας κράνος.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, εξετάζεται λογαριασμός στο TikTok που φέρεται να του ανήκει. Σε αυτόν υπήρχαν φωτογραφίες ενός άνδρα με μαύρη κάπα και κράνος, καθώς και μια εικόνα ενός σπαθιού ακουμπισμένου πάνω σε θήκη κιθάρας. «Το κίνητρο εξακολουθεί να ερευνάται και συνεχίζουμε τις έρευνές μας για να προσπαθήσουμε να το διαπιστώσουμε», δήλωσε ο Άλρικσον κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον δήμο της Φαγκέρστα.

Πηγή: newsbomb.gr