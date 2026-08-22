Το TikTok θα καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών στις ΗΠΑ

Tο TikTok συμφώνησε να καταβάλει 400 εκατομμύρια δολάρια ως διακανονισμό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που κινήθηκε με αγωγή σχετικά με ισχυρισμούς ότι η πλατφόρμα παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί απορρήτου των παιδιών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου μήνυσαν από κοινού το TikTok το 2024, με αιτιολογία ότι είχε θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια εκατομμυρίων παιδιών συλλέγοντας τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς την άδεια των γονέων.

Ισχυρίστηκαν ότι το TikTok επέτρεπε στα παιδιά να χρησιμοποιούν την εφαρμογή, εκτός από τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων από νεαρούς χρήστες χωρίς να ενημερώνουν τους γονείς τους.

Ακόμη και λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν σε «Λειτουργία για Παιδιά» που προορίζονταν για χρήστες κάτω των 13 ετών συνέλεξαν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα προσωπικά στοιχεία, σύμφωνα με την αγωγή.

Το 2019, οι ΗΠΑ κατέθεσαν αγωγή βάσει του COPPA εναντίον μιας εφαρμογής που ονομάζεται Musical.ly, την οποία η ByteDance αγόρασε το 2017 και στη συνέχεια συγχωνεύτηκε με το TikTok.

Η κινεζική εταιρεία ByteDance, η οποία πούλησε το πλειοψηφικό μερίδιο της αμερικανικής της εταιρείας νωρίτερα φέτος προκειμένου να αποφύγει την απαγόρευση από την κυβέρνηση Τραμπ αναφέρεται επίσης ως μέρος του διακανονισμού, καθώς κατέχει ποσοστό ιδιοκτησίας 19,9% στο TikTok US, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για «μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις» που αφορούν τον Νόμο για την Προστασία του Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο. Ο νόμος COPPA απαγορεύει στους ιστότοπους να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών χωρίς την άδεια των γονέων.

Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε την TikTok ότι δεν προστατεύει τα παιδιά μέσω ρυθμίσεων λογαριασμού που μπορούν να τα εκθέσουν σε κινδύνους όπως ο κυβερνοεκφοβισμός και η επιθετική συμπεριφορά, θέτοντας την εταιρεία σε κίνδυνο μεγάλου προστίμου.

Η ΕΕ δήλωσε ότι οι λογαριασμοί των ανηλίκων θα πρέπει να είναι ορατοί μόνο σε όσους έχουν δώσει άδεια. Παιδιά ηλικίας 13 ετών και άνω μπορούν να χρησιμοποιούν το TikTok.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA), οι ρυθμίσεις λογαριασμού παιδιών διαθέτουν, από προεπιλογή, τις ισχυρότερες προστασίες ασφάλειας.

«Οι ρυθμίσεις λογαριασμού του TikTok δεν πληρούν αυτό το πρότυπο, καθώς εκθέτουν τους λογαριασμούς και το περιεχόμενο ανηλίκων σε υπερβολικό βαθμό», ανέφερε η ΕΕ στην προκαταρκτική της άποψη.

Πηγή: ertnews.gr