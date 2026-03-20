Χωρίς τρεις γκαρντ ο Άρης Betsson κόντρα στην Καρδίτσα

Με σημαντικές απουσίες και λειψανδρία στη θέση των γκαρντ θα υποδεχθεί αύριο ο Άρης Betsson την Καρδίτσα στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.

Συγκεκριμένα ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους πλέιμεϊκερ Μπράις Τζόουνς (τράβηγμα στον δικέφαλο), Στέλιο Πουλιανίτη (θλάση στον δικέφαλο), αλλά και στον κόμπο γκαρντ Βασίλη Καζαμία (οστικό οίδημα στο γόνατο), κάτι που σημαίνει ότι θα έχει λειψανδρία στις περιφερειακές θέσεις.

Έτσι, μοναδικός καθαρός άσος μένει ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, στον οποίο θα πέσει και το μεγαλύτερο βάρος για την οργάνωση του παιχνιδιού, ενώ επικουρικό ρόλο στη θέση αυτή θα έχουν για το παιχνίδι ο Ντανίλο Άντζουσιτς και ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Μάλιστα, λόγω των ειδικών συνθηκών στη δωδεκάδα θα συμπεριληφθεί ο Βασίλης Πουρλίδας, ο οποίος φέτος αγωνίζεται με διπλό δελτίο στους Μαχητές Πειραματικό στην Elite League.

Αγγέλου: «Για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει πλέι οφ»

Ο άμεσος συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, Διονύσης Αγγέλου, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα: «Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δυστυχώς για εμάς είμαστε εκτός ρυθμού αγώνων. Είναι ένα στοίχημα για εμάς να δείξουμε ότι έχουμε μεγαλύτερο κίνητρο από την Καρδίτσα η οποία παίζει για την επιβίωσή της. Εμείς κυνηγάμε το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν όψει των πλέι οφ με βασικό στόχο το πλεονέκτημα έδρας».