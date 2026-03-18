Ιστορική συμφωνία στο WNBA: Οι παίκτριες θα παίρνουν συμβόλαια και πάνω από 1 εκατ. δολάρια!

Ιστορική στιγμή στην Αμερική με τις δύο πλευρές να φτάνουν σε συμφωνία και τις παίκτριες πλέον στο WNBA να μπορούν να πάρουν και πάνω από 1 εκατ. δολάρια.

Οι συζητήσεις της Ένωσης Παικτών με τη Λίγκα είχαν κορυφωθεί τις τελευταίες μέρες και μετά από μία διαπραγμάτευση που διήρκεσε πάνω από 100 ώρες, οι δύο πλευρές έφτασαν σε μία ιστορική συμφωνία.

Αυτή προβλέπει πως μία παίκτρια πλέον στο WNBA θα μπορεί να εισπράξει και πάνω από 1 εκατ. δολάρια, ενώ θεσπίστηκε και συνταξιοδότηση για τις αθλήτριες, ανοίγοντας μία νέα σελίδα στο μπάσκετ γυναικών στις ΗΠΑ.

Παράλληλα η Ένωση Παικτών θα παίρνει και μέρος από τα διαφημιστικά έσοδα, με τη μέση αποζημίωση να μπορεί να ξεπεράσει τις 500.000 δολάρια κι όλα αυτά χάρη στη μεγάλη αύξηση πλέον στην εμπορικότητα του WNBA.